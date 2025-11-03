 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kinijos elektromobilių stebuklas ant subsidijų adatos: kodėl Pekinas nedrįs nutraukti paramos?

2025-11-03 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 11:03

Kinijos elektromobilių rinka gerina rekordus – vien rugsėjį šalyje parduota virš milijono grynųjų elektromobilių, o bendra elektrifikuotų modelių dalis pasiekė beveik 50 proc. Šie įspūdingi skaičiai paskatino diskusijas, ar Kinijos elektromobilių pramonė pagaliau yra pasirengusi egzistuoti be valstybės pagalbos.

„Xpeng“ elektromobilis
18

Kinijos elektromobilių rinka gerina rekordus – vien rugsėjį šalyje parduota virš milijono grynųjų elektromobilių, o bendra elektrifikuotų modelių dalis pasiekė beveik 50 proc. Šie įspūdingi skaičiai paskatino diskusijas, ar Kinijos elektromobilių pramonė pagaliau yra pasirengusi egzistuoti be valstybės pagalbos.

0

Naujienų agentūros „Reuters“ duomenimis, naujajame penkmečio plane (2026–2030 m.) nebėra numatyta jokia tiesioginė parama elektromobilumo plėtrai. Tačiau ekspertai skeptiškai vertina, ar Pekinas išdrįs visiškai nutraukti dirbtinį pramonės palaikymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

BYD automobilių salonas Vilniuje
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BYD automobilių salonas Vilniuje

Nors tiesioginės subsidijos pirkėjams Kinijoje buvo panaikintos dar 2022 metais, rinka ir toliau buvo skatinama kitomis priemonėmis.

Analitikai, teigiantys, kad tokios kompanijos kaip BYD jau yra efektyvios, ignoruoja esminę Kinijos rinkos ypatybę. Didžiąją dalį elektromobilių pardavimų generuoja ne reali paklausa, o protekcionizmas didmiesčiuose.

Ten gauti numerius benzininiam automobiliui gali užtrukti metus ir kainuoti milžiniškus pinigus, o elektriniam jie suteikiami beveik iškart. Pirkėjai tiesiog neturi kito pasirinkimo. Kuo toliau nuo didmiesčių, tuo elektromobilių populiarumas mažesnis.

Be to, dabartinis Kinijos rinkos augimas yra paremtas brutaliu kainų karu. Milžiniškas gamybos perteklius privertė gamintojus drastiškai mažinti kainas, o tai „valgo“ jų pelną.

„Xpeng“ elektromobilių pristatymas Vilniuje
(31 nuotr.)
(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Xpeng“ elektromobilių pristatymas Vilniuje

Jei tokioje situacijoje valstybė visiškai nutrauktų paramą, pasekmės būtų katastrofiškos. Rinka yra itin pažeidžiama: duomenys rodo, kad 93 iš 169 Kinijos automobilių gamintojų rinkos dalis nesiekia nė 0,1 proc.

Net ir Kinijos milžinai yra priklausomi nuo subsidijų. Skaičiuojama, kad kai kuriais atvejais parama vienam automobiliui siekia tūkstančius eurų.

Paradoksalu, bet didžiausią naudą iš tokio scenarijaus gautų Vakarų gamintojai, pavyzdžiui, „Volkswagen“, kurių verslas Kinijoje vis dar laikosi ant vidaus degimo variklių pardavimų.

Vargu, ar Pekinas, dešimtmečius stūmęs užsienio koncernus iš rinkos, dabar pats atiduotų jiems pergalę. Nors Kinijos prezidentas Xi Jinpingas viešiai kritikuoja subsidijas, ekspertai abejoja, kad jis ryšis jas visiškai panaikinti. Tai sukeltų grandininę reakciją, kurios pasekmės būtų neprognozuojamos.

