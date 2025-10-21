Tragedija Kinijoje: po avarijos užsiliepsnojusiame elektromobilyje žuvo įkalintas vairuotojas

Aplinkiniai desperatiškai bandė išgelbėti vyrą, tačiau jiems nepavyko atidaryti automobilio durelių ar išdaužti lango. Šis incidentas, jau antras panašus per kelis mėnesius, kelia rimtų klausimų dėl „Xiaomi“ automobilių saugumo sistemų patikimumo kritinėse situacijose.
Kinijos žiniasklaidos teigimu, avarija įvyko apie 3 val. nakties. Pirminiais duomenimis, vairuotojas nesuvaldė automobilio, šis kelis kartus apsisuko, rėžėsi į žaliąją skiriamąją juostą ir sustojo priešingoje kelio pusėje. Po kelių akimirkų automobilis paskendo liepsnose.
Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip keli vyrai desperatiškai bando išgelbėti viduje įkalintą vairuotoją: daužo langą kumščiais, spardo, bando atplėšti dureles. Tačiau visos pastangos buvo bevaisės.
Liepsnoms įsisiautėjus, gelbėtojai buvo priversti atsitraukti. Nors atvykę ugniagesiai gaisrą užgesino, vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pirminiuose pranešimuose minima, kad vairuotojas galėjo būti neblaivus.
Šis incidentas vėl nukreipė dėmesį į modernių automobilių, ypač elektromobilių, durelių mechanizmus. Nors „Xiaomi SU7“ naudoja įprastas, mechaniškai atidaromas išorines rankenėles, kaip ir dauguma šiuolaikinių automobilių, jame įdiegta sistema, kuri avarijos atveju arba išsiskleidus oro pagalvėms turėtų automatiškai atrakinti dureles. Taip pat salone yra numatytas ir rankinis avarinis durelių atidarymas.
Tačiau šioje konkrečioje situacijoje, panašu, automatinė sistema nesuveikė. Tai – jau antras panašus atvejis. Balandžio mėnesį kitoje Kinijos provincijoje įvykusioje avarijoje, kurioje žuvo trys žmonės, taip pat buvo pranešta, kad po smūgio užstrigusių „Xiaomi SU7“ durelių nepavyko atidaryti iš išorės.
Šie pasikartojantys incidentai kelia rimtą susirūpinimą ne tik dėl „Xiaomi“ automobilių saugumo, bet ir dėl visos elektroninių durelių mechanizmų tendencijos. Kinijos reguliuotojai jau svarsto galimybę riboti tokių dizaino sprendimų naudojimą, o JAV institucijos tęsia tyrimą dėl panašių problemų „Tesla“ modeliuose.
