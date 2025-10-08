Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Pasakė tai ką visi jau seniai žino: „Xiaomi“ vadovas atvirai pripažino kopijuojantis „Tesla“

2025-10-08 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 07:01

Atvirkštinė inžinerija – kai konkurento produktas nuperkamas ir išardomas iki paskutinio varžto – yra sena ir įprasta praktika automobilių pramonėje. Tačiau apie tai viešai nekalbama, o gamintojų vadovai prezentacijose dažniausiai giriasi, esą jie yra ženkliai pranašesni už konkurentus. Kinijos technologijų milžinės „Xiaomi“ vadovas Lei Junas nusprendė sulaužyti šį tylos įžadą ir pasirinko atvirumo kelią.

Xiaomi YU7 (nuotr. gamintojo)
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes nupirkome tris „Model Y“, išardėme juos iki paskutinio varžto ir išstudijavome kiekvieną komponentą“, – neseniai interviu „Business Insider“ prisipažino L. Junas. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Xiaomi SU7
FOTOGALERIJA. Xiaomi SU7

Būtent šis „mokymasis iš geriausių“, o ne pradžia nuo tuščio lapo, yra viena iš priežasčių, leidusių „Xiaomi“ taip greitai sukurti konkurencingus SU7 sedano ir YU7 visureigio modelius.

Tačiau dar labiau stebina L. Juno požiūris į konkurentus. Naujasis „Xiaomi YU7“ visureigis sulaukė tokio didelio susidomėjimo, kad kai kuriems pirkėjams savo automobilio teks laukti ilgiau nei metus.

Užuot atsiprašinėjęs, „Xiaomi“ vadovas socialiniuose tinkluose tiesiog pasiūlė nekantriausiems klientams... pirkti konkurentų automobilius, įvardindamas „Xpeng G7“, „Li Auto i8“ ir netgi „Tesla Model Y“.

Maža to, per vieną iš savo automobilio pristatymų jis į sceną atsivežė „Model Y“ ne tam, kad jį kritikuotų, o kad pagirtų. „Jei nesirinksite YU7, galite apsvarstyti „Model Y“. Aš nenoriu jo kritikuoti. Tai tikrai labai įspūdingas automobilis“, – pareiškė L. Junas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

