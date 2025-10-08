Pasakė tai ką visi jau seniai žino: „Xiaomi“ vadovas atvirai pripažino kopijuojantis „Tesla“

„Mes nupirkome tris „Model Y“, išardėme juos iki paskutinio varžto ir išstudijavome kiekvieną komponentą“, – neseniai interviu „Business Insider“ prisipažino L. Junas.
Būtent šis „mokymasis iš geriausių“, o ne pradžia nuo tuščio lapo, yra viena iš priežasčių, leidusių „Xiaomi“ taip greitai sukurti konkurencingus SU7 sedano ir YU7 visureigio modelius.
Tačiau dar labiau stebina L. Juno požiūris į konkurentus. Naujasis „Xiaomi YU7“ visureigis sulaukė tokio didelio susidomėjimo, kad kai kuriems pirkėjams savo automobilio teks laukti ilgiau nei metus.
Užuot atsiprašinėjęs, „Xiaomi“ vadovas socialiniuose tinkluose tiesiog pasiūlė nekantriausiems klientams... pirkti konkurentų automobilius, įvardindamas „Xpeng G7“, „Li Auto i8“ ir netgi „Tesla Model Y“.
Maža to, per vieną iš savo automobilio pristatymų jis į sceną atsivežė „Model Y“ ne tam, kad jį kritikuotų, o kad pagirtų. „Jei nesirinksite YU7, galite apsvarstyti „Model Y“. Aš nenoriu jo kritikuoti. Tai tikrai labai įspūdingas automobilis“, – pareiškė L. Junas.
