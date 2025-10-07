Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vokietijos elektromobilių infrastruktūros spurtas: ar Lietuva spės pasivyti Europos lyderius?

2025-10-07 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 15:05

Vokietija demonstruoja neįtikėtiną elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros spurtą – per pirmąjį 2025-ųjų pusmetį šalyje įrengta beveik 20 000 naujų viešųjų įkroviklių. Bendrai jų skaičius jau viršijo 184 000. Šie skaičiai, gerokai lenkiantys Europos Sąjungos tikslus, tampa nauju standartu visam žemynui ir kelia klausimą – ar Lietuvos ambicijos yra pakankamos?

Elektromobilių įkrovimo prieiga (nuotr. Shutterstock.com)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietijos pažanga ypač ryški automagistralių tinkle, kur viešųjų įkroviklių aprėptis jau siekia 67 proc, kai ES tikslas iki 2025 m. pabaigos tebuvo 15 proc. Šią plėtrą atspindi ir pardavimai – naujų elektromobilių registracijos Vokietijoje per pusmetį šoktelėjo 35 proc.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Tuo tarpu Lietuvoje, spalio pradžios duomenimis, veikė 4545 viešosios įkrovimo prieigos. Nacionaliniame plane numatyta, kad iki 2030 metų jų skaičių turime padidinti iki 6000. Nors atsiliekame, elektromobilių paklausa auga ir pas mus: per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius naujų EV registracijų skaičius išaugo net 72,8 proc.

Įdomu tai, kad prie šios transformacijos vis aktyviau prisideda tradiciniai degalinių tinklai. Pavyzdžiui, Lietuvoje „Orlen Lietuva“, jau dabar yra įrengusi galingesnes nei 300 kW stoteles pagrindinėse magistralėse ir iki 2027 m. planuojanti turėti 174 itin greito įkrovimo taškus.

Prancūzijos energetikos milžinė „TotalEnergies“ taip pat paskelbė apie planus įrengti įkrovimo zonas 500 savo degalinių, taip užtikrinant, kad Vakarų Europos greitkeliuose įkroviklis būtų pasiekiamas kas 150 kilometrų.

Bendrovė skaičiuoja, kad spartus įkrovimo taškų tinklo plėtimas gali padėti paskatinti elektromobilių skaičių Senajame žemyne iki 2040 m. išaugti iki 380 mln. transporto priemonių – nuo dabartinių 2 mln., apimant tiek lengvuosius, tiek komercinius modelius.

