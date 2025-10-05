Išbandė Lietuvoje itin retą hibridą: atrodo puikiai, bet turi vieną ydą

Daugiau „Gazas-Dugnas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.
„DS Automobiles“ save pristato kaip alternatyvą „Audi“, „Mercedes-Benz“ ar „Lexus“, tačiau norėti yra viena, o padaryti – kas kita. Vis dėlto, „E-Gazas Dugnas“ vedėjai džiaugėsi išvydę tokį retą ir išskirtinį modelį Lietuvos gatvėse, kur vairuotojai dažniausiai renkasi patikrintus vokiškus vardus.
„Pakalbėti apie stilistiką tikrai verta. Jis atrodo išskirtinai ir neatsitiktinai“, – pabrėžė Paulius. Būtent sąmoningas kitoniškumas ir yra „DS 9“ vizitinė kortelė. Anot laidos vedėjų, didelę įtaką automobilio dizainui padarė orientacija į Kinijos rinką, kuriai šis modelis ir buvo kuriamas.
„Jis turi daug chromo detalių, įmantrių visokių deimantukų žibintuose, įmantrią chromuotą juostą ant variklio dangčio. Kinai mėgsta tuos blizgučius“, – antrino Izidorius.
Didesnė staigmena – salone
Tačiau tikrasis „DS 9“ siurprizas laukia viduje. Išorės puošnumas sukuria lūkesčių, tačiau realybė, anot laidos vedėjų, juos pranoksta.
„Salonas mane nustebino, esu labai patenkintas. Čia, ta prasme, yra prabangus salonas“, – džiaugsmo neslėpė Paulius.
Jis netgi palygino „DS 9“ interjerą su egzotiškuoju „Fisker Karma“, kuris savo laiku taip pat stebino drąsiais ir netikėtais dizaino sprendimais. Salone dominuoja rombų motyvai, prabangios odos apdaila ir firminis B.R.M. laikrodis, iškylantis prietaisų skydelio centre.
Vis dėlto, abu vedėjai sutinka, kad kai kuriose vietose dizaineriai „perlenkė lazdą“. Ryškiausias pavyzdys – po centriniu ekranu esanti lietimui jautrių mygtukų juosta. Nors ji atrodo stilingai, naudotis ja vairuojant yra nepatogu ir reikalauja atitraukti akis nuo kelio.
Tai klasikinis pavyzdys, kai forma nugali funkciją – sprendimas, puikiai atspindintis avangardinę prancūziško dizaino prigimtį.
Automobilis prabangus, bet su tam tikromis išlygomis
Sėsdamas prie vairo, Paulius tikėjosi tradicinio, minkšto prancūziško komforto. Tačiau pirmieji įspūdžiai buvo dviprasmiški.
„Ko aš tikiuosi? Aš tikiuosi, kad jis bus labai patogus ir minkštas. Bet... nežinau, ar jis labai komfortiškas. Negaliu sakyti, kad labai minkštai ir maloniai važiuoja“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi Paulius.
Dėl dinamikos abejonių taip nekilo – jos tiesiog nėra. Paspaudęs akceleratoriaus pedalą, Paulius pašaipiai tarė: „Na, nebus šis automobilis sportininkas. Tai jau tikrai.“
Daugiau įžvalgų apie bandytą „DS9 E-Tense“ – naujame „E-Gazas Dugnas“ epizode.
