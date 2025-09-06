Šis amerikiečių gamintojų automobilis priverčia atsisukti kiekvieną: „Atrodo žiauriai įspūdingai“

Iš esmės du išskirtiniai „Chevrolet“ modeliai – tai „Camaro“ ir „Corvette“, tačiau pastarasis dažnam skamba kur kas rimčiau.
„Kol nebuvome pačiupinėję nei vienos korvetės, visada įsivaizduodavau, kad tai yra įspūdingiausiai atrodantis, bet vis tiek toks amerikietiško tipo sportinis automobilis. Tačiau situacija labai pasikeitė, kai išbandėme C6, C7 ir C8 „Corvette“ – labai patiko.
Šie automobiliai man baisiai pakeitė požiūrį į šiuos modelius. Buvome praleidę labai svarbų modelį „Corvette“ istorijoje – C5, nes būtent nuo jo „Corvette“ ir pavirto į automobilį, kurį jau galima lygiuoti su superautomobiliais“, – atviravo laidos vedėjas Izidorius Paukštys.
„Corvette“ automobilis gali aplenkti „Porsche“ ir „Ferrari“
Penktosios kartos „Corvette“ buvo pristatyta 1997 metais. Tai buvo automobilis, pradėjęs „Corvette“ kelionę į tikrąjį sportinių automobilių pasaulį, nes nuo šios kartos tai pasidarė ne tik gražus, bet ir labai greitas bei labai gerai trasoje valdomas automobilis.
Tai įrodo šio automobilio rezultatai „Nürburgring“ trasoje, nes 2003 metais „Corvette Z06“ versija per 7 minutes ir 56 sekundes aplenkė tokius modelius, kaip „Porsche“, „Ferrari“ ir kt.
„Labai įdomi šio automobilio variklio ir transmisijos komponuotė kėbule – akivaizdžiai matome ilgą priekį, nes po kapotu sumontuotas tikrai nemažas variklis, bet, palyginus, turime ir ganėtinai ilgą galą ir sąlyginai trumpą salono erdvę, proporcingai su automobilio erdve už vairuotojo nugaros.
Taip yra todėl, kad šis automobilis transmisiją dėl geresnio svorio pasiskirstymo turi sumontuotą gale. Jei neklystu, tai yra pirma „Corvette“ karta, kuri pradėjo naudoti tokią variklių ir dėžės komponuotę. Dar toks įdomus faktas – šis automobilis buvo pirmasis serijinis automobilis, kuris turi titaninę išmetimo sistemą jau iš gamyklos“, – komentavo I. Paukštys.
Techninė „Chevrolet“ modelio charakteristika
Variklio gaubtas yra pakankamai lengvas, pagamintas iš kompozitinių medžiagų. O automobilis – ganėtinai nemažas savo gabaritais, nors sveria apie 1,4 tonos. Pastebimas 5,7 litrų (l) talpos ir 8 cilindrų variklis – LS6, kuris sukėlė nuostabą I. Paukščiui.
„Mane visada stebina pasižiūrėti V8 variklį, atsidarius „Chevrolet“ kapotą, nes tikrai labai kompaktiškas. Net iš šono pasižiūrėjus ne visada norėtum patikėti, kad tai yra 5,7 l kubatūra ir šis variklis turi 385 arklio galias, bet šiek tiek atnaujintas modelis dar C5 kartoje gavo jau ir 410 ar 411 arklių.
Jų paskirstymo velenėlis yra sumontuotas bloke, dėl to galvos yra tokios kompaktiškos. Jis uždarinėja vožtus per svirteles ir turbūt jos yra silpniausia šio variklio vieta. Tačiau iš esmės tai turbūt yra neužmušamas variklis, kuris suks kilometrų ir dėl jo visiškai nereikės sukti galvos. Inžinieriai pagalvojo apie labai gerą svorio pasiskirstymą“, – teigė I. Paukštys.
Ši „Corvette“ yra apskritai paskutinis serijinis automobilis, kuris turėjo atverčiamus priekinius žibintus, kurie daugeliui taip patinka. Deja, šio dizaino elemento nebeliko automobiliuose.
„Jeigu norime kažkokio sportinio automobilio į trasą, tai ką lietuviai dažniausiai perka? „BMW“. Jeigu paimtumėme 2015 metų „BMW M2“, tai yra ženkliai naujesnis automobilis, kurį lietuviai turbūt daug mieliau rinktųsi trasai. Ir dar kas svarbiausia, tai dar ir brangesnis automobilis, tai šis 2001 metų senolis „Nürburgring“ trasoje už „BMW M2“ yra greitesnis“, – tikino I. Paukštys.
„Atsisėdus į vidų, visgi suprantame, kad tai nėra naujas automobilis. Kitas dalykas, sėdime praktiškai ant žemės – neatsimenu kito tokio automobilio. Taip pat tai yra amerikietiškas automobilis – amerikiečiai mėgsta patogumą, o jo čia tikrai yra. Sprendžiant iš sėdynių minkštumo, manau, turėsime pakankamai komfortišką važiavimą.
Taip, stogas žemas – tai kitas išskirtinis bruožas, kad atsisukęs atgal matau visą bagažinę, kuri yra nemaža, galima prisikrauti labai nemažai daiktų. Automobilis dvivietis, tai normalu, kad vietos gale turime labai daug”, – komentavo P. Garkauskas.
Vairas taip pat nestandartinis – kilnojasi tik aukštyn ir žemyn kilnojasi, todėl gali tekti prisislinkti sėdynę šiek tiek arčiau, kuri yra elektroninė. Be to, veidrodėliai yra pakankamai maži
„Vos pradėjus važiuoti yra labai įdomus jausmas, nes viskas vyksta labai lengvai ir sklandžiai. Mane labai nustebino šitas dalykas. Važiuoji beveik kaip su įprastu automobiliu, bet privažiavus duobes reikia važiuoti labai lėtai, nes automobilis labai žemas“, – sakė P. Garkauskas.
„Corvette“ turi 6 pavarų mechaninę dėžę arba 4 pakopų automatą.
„Dar vienas labai įdomus pastebėjimas – įmetu 1 pavarą ir važiuoju. Labai ilgos pavaros. O jėzau, automobilis labai standus, bet viską atperka sėdynės, jaučiasi kaip visas automobilis šokinėja, purtosi, bet sėdi čia viduje ir viskas gerai. Jį vairuoti nėra sunku“, – komentavo P. Garkauskas.
Neįprastas jausmas vairuojant „Corvette“
I. Paukštys pripažino, kad šį modelį vairuoti – keistas jausmas. Pavaros yra labai ilgos ir nėra to jausmo, kad automobilis įspūdingai trauktų. Greitėja greitai, spidometras kyla greitai, bet kadangi ne taip greitai dirbama su pavarų dėže, galima nesuvokti pagreičio.
„Tos pavaros nežmoniško ilgio ir net nesuvoki to automobilio pagreičio ir sukibimo. Aišku, jis nuo to turi daugiau, nes jo sukimo momentas pasiskirsto per ilgesnį diapazoną. Žiauriai reikia prie jo priprasti. Vis tiek amerikiečiai pagaliau sugebėjo pagaminti sportinį automobilį.
Su naujausia karta jau net išvaizda automobilis panašus į tikrą „supercar’ą“. Svarbiausia, kad jis yra už labai prieinamą kainą. Toks 2001 metų automobilis, kur minėtoje trasoje davė superautomobiliams, kainuoja 25-30 tūkstančių eurų. Tai nelabai sugalvoju kokį kitą greitą ir taip atrodantį automobilį už tokią kainą gali nupirkti? Dalinai net „Porsche“ primena. Jis važiuoja visiškai kitaip, bet su juo saugiai jautiesi“, – aiškino P. Garkauskas.
„Įprastai tokiuose automobiliuose su ilgu priekiu, didžiuliu varikliu dažnai sėdi ant galinės ašies. Šiame automobilyje nėra to jausmo – sėdi kaip kėbule per vidurį, bet kaip jis įspūdingai atrodo.
Labai daug efekto dingsta dėl to, kad jis turi daug sukibimo dėl baisiai kibių padangų ir jei išvažiuotum su įprastine gatvine padanga, tada jo galas pasidarytų labai nervingas ir visiškai kitaip žiūrėtum į jį“, – teigė I. Paukštys.
„Geriausias dalykas yra jo kaina. Taip atrodantis, važiuojantis automobilis už tokią kainą – tai yra įspūdinga. Tyčia važiuodamas šiek tiek pasižiūrėjau, kaip praeiviai žiūri į šį automobilį. Turbūt nebuvo nė vieno, kuris į jį neatsisuktų, nes tai yra išskirtinis, kitoks modelis“, – apibendrino P. Garkauskas.
Straipsnis parengtas pagal TV6 televizijos laidą „Gazas dugnas“.
