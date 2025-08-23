Apžvelgė lietuvių pamėgtą „Mercedes-Benz“ modelį: į tai atkreipti dėmesį būtina

Trečioji ML karta pasižymi universalumu, o laidos metu žurnalisto Vytenio Kudarausko apžvelgiamas „Mercedes-Benz ML350d“ leido pajausti aukšto lygio komfortą, jaukumą ir praktiškumą.
Trečiosios kartos „Mercedes-Benz ML“ debiutavo 2011-iais, bet po atnaujinimo 2015-iais pristatyti ne tik subtilūs išorės, interjero bei techniniai atnaujinimai, bet ir gautas naujas vardas – GLE, o tai leido šiam modeliui ant konvejerio išlikti iki 2019-ųjų.
Plati variklių gama
Visi trečios kartos ML modeliai yra varomis visais ratais ir turi automatines greičių dėžes.
Silpniausia trečios kartos ML versija turi keturių cilindrų, 2.1 l turbo dyzelinį variklį su 200 arklio galių, o galingesnis trijų litrų V6 turbo dyzelis turi beveik 260 AG.
Jei norite benzinu varomo modelio, galima rinktis versiją su atmosferiniu 3.5 l darbinio tūrio V6, turinčiu 306 arklio galias arba rinktis truputį galingesnį 3.0 l V6 turbininį su 333 arba 408 arklio galių pajėgumą išvystantį 4.7 l V8 su dviem turbinomis.
Pati galingiausia ML 63 AMG modifikacija, turi 5.5 l V8 su dviem turbinomis ir suteikia daugiau nei 520 arklio galių.
„Bandomas „Mercedes-Benz ML350d“ yra varomas V6 dyzelinio variklio su beveik 260 arklio galių. Dėl esant žemiems variklio sūkiams pasiekiamo maksimalaus 620 Nm sukimo momento, šis visureigis iš vietos pajuda labai energingai. Visgi, septynių pavarų automatinė greičių dėžė primena, kad buvo sukurta XXI a. pradžioje ir nėra pati moderniausia, todėl veikia kiek lėtokai, ypač palyginus su dvigubos sankabos greičių dėžėmis. Taip pat su šiuo ML nesinori didesniu greičiu įveikti posūkius, nes kėbulas svyruoja, automobiliui trūksta stabilumo, o ir vairo mechanizmas ne iš tų, kuris suteiktų gerą grįžtamąjį ryšį“, – teigiamu ir neigiamų savybių kelyje važiojant šiuo visureigiu pastebėjo V. Kudarauskas.
Visgi greitkeliuose arba mieste, toks ML užtikrina puikų komfortą – važiuoklė gerai sugeria kelio nelygumus, o juos įveikiant automobilis maloniai linguoja. Prie to, neabejotinai, prisideda ir pneumatinė važiuoklės sistema, tačiau ne visi tokie trečios kartos ML ją turi.
Dažnai gendanti elektronika
Tokie trečios kartos „Mercedes-Benz ML“ laikomi ganėtinai patikimais ir ilgaamžiais, nors gali turėti tam tikrų specifinių problemų. Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į neretai pavedančią elektroniką. Dažniausiai galima pastebėti sugedusius dienos šviesos LED žibintus, kuris gali nebeveikti vos po 20-30 tūkst. kilometrų.
„Taip pat dažnai problemų kelia atstumų davikliai, o jų keitimas nėra pigus, todėl prieš perkant tokį modelį, įsitinkinkite, kad viskas tikrai veikia, kaip priklauso. Taip pat atkreipkite dėmesį į variklio garsą jam dirbant laisva eiga. Tiek dyzeliniai, tiek benzininiai, pasižymi labai sklandžiu veikimu ir vienintelis dalykas, kuris gali skleisti pašalinį garsą yra degalų purkštukai. Tačiau jei girdite bent menkiausią metalo barškesį, tai gali reikšti paskirstymo grandinės arba įdėklų problemas. Jei bijote pneumatinės važiuoklės, tai galbūt visai be reikalo. Svarbu įvertinti, ar sistemos pagalvės nėra sutrūkinėjusios ar kitaip mechaniškai pažeistos“, – neretai pasitaikančias problemas įvardijo V. Kudarauskas.
Tokių trečios kartos ML kainos gali sužavėti, nes pigiausi modeliai kainuoja vos apie 11-12 tūkst. eurų, tačiau tai bus pirmųjų gamybos metų egzemplioriai su didesne nei 300 tūkst. kilometrų rida ir ne pačia gausiausia komplektacija.
„Apie didelę ridą bei ne patį rūpestingiausią buvusį automobilio savininką ar savininkus, gali išduoti ML mygtukai, jei matote akivaizdžius nusitrynimus, kai juodas mygtukas demonstruoja baltą spalvą, ten, kur to būti neturėtų. Visgi, komforto ir jaukumo iš šio modelio atimti negali niekas. Tiek sėdintys priekyje, tiek ir ant galinės sėdynės, turi daug erdvės visoms kūno dalims, o beveik 700 litrų talpos bagažinė užtikrina praktiškumą“, – pastebėjo „Autopilotas“ žurnalistas.
Daugiau patarimų į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš įsigyjant šį automobilį žiūrėkite laidos reportaže, esančiame straipsnio viršuje.
