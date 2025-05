Paskelbė naudotų automobilių sąrašą, kurių reikėtų vengti: jame – Lietuvoje mėgstami modeliai

Pasak „Carvago“ atstovų, į šį sąrašą patenka automobiliai, kurie, remiantis įmonės surinktais duomenimis, kelia per didelę riziką pirkėjui – tiek dėl techninių defektų, tiek dėl eksploatacinių kaštų. Iš pasiūlos buvo pašalinta beveik 25 000 naudotų automobilių, tarp kurių – ne tik vidaus degimo varikliais varomi populiarūs modeliai, bet ir hibridai bei elektromobiliai.

Juodajame sąraše atsidūrė ir tokie žinomi modeliai kaip „Ford Focus“, „Hyundai Tucson“, „BMW 330e“ bei net „Porsche Taycan“ – tai rodo, kad įvertinti buvo ne tik senesni, bet ir gana nauji ar technologiškai pažangūs automobiliai.

REKLAMA

REKLAMA

Tai nėra pirmas kartas, kuomet „Carvago“ sudarė juodąjį automobilių sąrašą. Pirmą kartą tokio pobūdžio sąrašas buvo paskelbtas 2024 metais. Tuomet iš prekybos buvo pašalinti modeliai, žinomi dėl nepatikimų variklių ar transmisijų.

REKLAMA

Tarp pašalintų automobilių – „Volkswagen“ grupės modeliai su „EA111“ serijos varikliais. Tai trijų ir keturių cilindrų benzininiai varikliai, gaminti nuo 1985 iki 2015 m., plačiai naudoti tokiuose modeliuose kaip „Volkswagen Polo“, „Golf“, „Škoda Fabia“, „Octavia“, Seat Ibiza“ ir kt.

Be to, iš pasiūlos išbraukti ir „Stellantis“ grupės modeliai su 1,2 ir 1,6 l darbinio tūrio benzininiais varikliais, taip pat BMW su N47 serijos dyzeliniais varikliais – tai keturių cilindrų agregatai, gaminti 2007–2014 m., tarp vairuotojų žinomi dėl galimų paskirstymo grandinės ir kitų mechaninių gedimų.

REKLAMA

REKLAMA

Techninių gedimų rizika yra natūrali naudoto automobilio eksploatacijos dalis, ypač perkant transporto priemonę su didesne rida. Tačiau modeliai, kurie pateko į „Blacklist“ sąrašą, išsiskiria tuo, kad gedimų tikimybė vertinama kaip neproporcingai didelė, o išlaidos – dažnai viršijančios pagrįstas pirkėjo lūkesčių ribas.

Nors šie automobiliai dažnai vis dar aktyviai siūlomi rinkoje, „Carvago“ analizė rodo, kad šiuo metu pagrindiniuose Europos automobilių skelbimų portaluose parduodama daugiau nei 445 000 rizikingų transporto priemonių. Net jei tik pusei jų tektų susidurti su rimtu gedimu, kurio remonto kaina siekia apie 5 000 eurų, bendri nuostoliai viršytų 1 milijardą eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Blacklist“ sąrašas sudaromas remiantis kelių šaltinių duomenimis: bendrovės techninių ekspertų žiniomis, „CarAudit“ techninių patikrų rezultatais, bei realiomis klientų pretenzijomis.

Nepatikimi naudoti automobiliai

Gamybos metai: iki 2021 m. imtinai

Priežastis: dažni ir sudėtingai remontuojami elektros variklių gedimai

„Audi e-tron“ – elektrinis SUV modelis, kuris debiutuodamas išsiskyrė aukštos kokybės interjeru ir dinamiškomis važiavimo savybėmis. Nors automobilyje sumontuotoms baterijoms buvo taikytos kelios prevencinės gamintojo atšaukimo kampanijos, „Carvago“ teigia, kad realioje eksploatacijoje problemos su akumuliatoriais pasitaikydavo retai.

REKLAMA

Pagrindinė priežastis, dėl kurios modelis pateko į juodąjį sąrašą, – pakartotiniai ir sunkiai šalinami elektros variklių gedimai, fiksuoti praktinės patikros metu.

BMW 330e (F30)

Gamybos metai: 2015–2018

Priežastis: nepašalinami elektros variklio guolių gedimai (elektromotoras integruotas į pavarų dėžę)

„BMW 330e“ – ankstesnės kartos 3 serijos modelio įkraunamas hibridas, kuris savo metu buvo vertinamas dėl gerų važiavimo savybių ir sklandaus benzininio bei elektrinio variklio veikimo suderinimo. Vis dėlto, ilgesnės eksploatacijos metu būtent ši technologinė integracija tapo problemiška.

REKLAMA

Elektrinis variklis, integruotas į automatinę pavarų dėžę, turi guolius, kurių tarnavimo laikas ribotas, o esant gedimui gamintojas nesiūlo atskiro keičiamo komponento. Vienintelė remonto galimybė yra visiškas pavarų dėžės keitimas.

Šis defektas dažniausiai fiksuojamas būtent 330e F30 modelyje. Kitų BMW modelių, kuriuose naudojama panaši technologija, pavyzdžiui, BMW 530e (G30), ši problema nėra tokia opi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ford Focus III 1.5 EcoBoost

Gamybos metai: 2011–2018

Priežastis: perkaitimo rizika, aušinimo skysčio patekimas į degimo kameras, paskirstymo diržo irimo problemos

1.5 l EcoBoost benzininis variklis su tiesioginiu įpurškimu ir turbina, naudotas trečios kartos „Ford Focus“ modeliuose, pateko į juodąjį sąrašą dėl didelio dažnių ir brangiai kainuojančių techninių gedimų skaičiaus.

REKLAMA

Tarp dažniausių defektų – aušinimo sistemos sutrikimai, dėl kurių variklis gali perkaisti, taip pat aušinimo skysčio patekimas į cilindrus bei paskirstymo diržo irimas variklio alyvoje.

Nors kai kurios problemos susijusios ir su nepakankama technine priežiūra, bendras rizikos lygis yra per didelis, kad būtų galima šiuos modelius rekomenduoti naudoti nesukant galvos.

REKLAMA

Svarbu pažymėti, kad kalbama apie keturių cilindrų variklius iš „Sigma“ serijos, naudotus „Focus III“ ir kituose to laikotarpio modeliuose. Naujesni trijų cilindrų „EcoBoost“ varikliai, montuoti į „Focus IV“ ar „Kuga III“, šiuo metu vertinami kaip patikimesni.

Hyundai Tucson 1.6 CRDi mHEV

Gamybos metai: 2020–2023

Priežastis: galimas variklio gedimas dėl starto-generatoriaus įtempimo skriemulio gedimo, silpna mechaninė konstrukcija, spartus kietųjų dalelių filtro užsiteršimas

1,6 CRDi dyzelinis variklis į juodąjį sąrašą pateko dėl kelių svarbių konstrukcinių problemų. Pagrindinė rizika – nepakankamai patikima starto-generatoriaus įtempimo skriemulio sistema, kurios gedimo atveju gali būti sugadintas visas variklis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, nustatyta, kad šiuose varikliuose kai kuriais atvejais mechaniniai komponentai yra per silpni ilgalaikei apkrovai, o kietųjų dalelių filtras pasižymi greitu užsikimšimu, ypač intensyviai naudojant automobilį mieste.

Kiti modeliai su tuo pačiu varikliu: „Hyundai i30“, „Hyundai Kona“, „Kia Ceed“, „Kia Proceed“, „Kia Sportage“, „Kia XCeed“.

REKLAMA

Jaguar I-Pace

Gamybos metai: iki 2020 m. imtinai

Priežastis: nuolatinės baterijos problemos, įskaitant galimą savaiminio užsidegimo riziką

„Jaguar I-Pace“ – pirmasis britų gamintojo elektrinis modelis, pasižymintis geromis važiavimo charakteristikomis ir šiuo metu rinkoje siūlomas už palyginti prieinamas kainas. Vis dėlto, tam tikros ankstyvųjų modelių serijos turėjo netaisytinų baterijų trūkumų. .

REKLAMA

Remiantis viešai prieinamais duomenimis, šiose baterijose buvo nustatyta potenciali savaiminio užsidegimo rizika, net kai automobilis ilgesnį laiką stovi išjungtas. Gamintojas bandė spręsti problemą, tačiau kai kuriose rinkose buvo priimtas sprendimas atlikti net automobilių pirkimus iš klientų.

Opel Ampera (I karta)

Gamybos metai: 2011–2015

Priežastis: baterijos talpos degradacija, elektros variklių gedimai

„Opel Ampera“ – artimas giminaitis „Chevrolet Volt“, leidęs anuomet pasimėgauti pažangiais technologiniais sprendimais.

REKLAMA

REKLAMA

Jame vidaus degimo variklis veikė ne kaip tiesioginis ratų pavaros šaltinis, bet kaip generatorius, skirtas elektros energijai gaminti ir baterijai įkrauti – tai sprendimas, kurį šiandien gamintojai vadina „Range extender“.

Nors techninė idėja buvo inovatyvi, po kelerių metų intensyvesnės eksploatacijos pradėjo ryškėti konstrukciniai trūkumai. Dažniausiai pasitaikantys – elektros motorų guolių gedimai bei akumuliatorių talpos sumažėjimas, dėl kurio automobilio nuvažiuojamas atstumas sumažėja iki nereikšmingo lygio.

Porsche Taycan

Gamybos metai: iki 2024 m. imtinai

Priežastis: nuolatinės baterijos problemos, įskaitant galimą savaiminio užsidegimo riziką

„Porsche Taycan“ – aukščiausios klasės elektromobilis, garsėjantis itin greitu įkrovimu ir dinamiškomis važiavimo savybėmis. Tačiau nepaisant technologinių pranašumų, tam tikra modelių serija susidūrė su baterijos patikimumo problemomis.

Teigiama, kad šiame elektromobilyje naudotų „LG“ baterijų moduliai gali tapti savaiminio užsidegimo priežastimi, todėl gamintojas kai kuriuose regionuose ėmėsi papildomų saugumo priemonių: apribojo įkrovimo galią, numatė periodinę baterijos diagnostiką autorizuotuose servisuose.

REKLAMA

Manoma, kad tik nuo 2024 m. kovo gaminamuose modeliuose šios problemos buvo galutinai išspręstos.

Range Rover Evoque TD4

Gamybos metai: iki 2020 m. imtinai

Priežastis: paskirstymo grandinės gedimai, kietųjų dalelių filtro užsikimšimas, ankstyvas cilindrų susidėvėjimas

„Range Rover Evoque TD4“ su dviejų litrų dyzeliniu varikliu pateko į juodąjį sąrašą dėl kelių pasikartojančių konstrukcinių problemų, kurios dažniausiai pasireiškia ankstesnių gamybos metų modeliuose.

Tarp svarbiausių gedimų įvardijami paskirstymo grandinės plastikinių kreipiančiųjų susidėvėjimas, kietųjų dalelių filtro užsikimšimas ir cilindrų darbinės dalies nusidėvėjimas, kuris ilgainiui gali lemti reikšmingus variklio veikimo sutrikimus. Taip pat dažnai fiksuojami turbokompresorių gedimai.

Šios jėgos agregatų linijos (Ingenium) buvo kuriamos kaip vidinis „Jaguar Land Rover“ sprendimas, pakeičiantis anksčiau naudotus „Ford“ variklius. Nors vėlesniais metais buvo atlikta nemažai konstrukcinių patobulinimų, ankstyvųjų gamybos partijų patikimumas išlieka vidutiniškas arba prastas.

Kiti modeliai su tuo pačiu varikliu: Jaguar E-Pace, F-Pace, XE, XF; Land Rover Discovery, Discovery Sport; Range Rover Sport, Velar

REKLAMA

Volvo V60 T4

Gamybos metai: iki 2014 m. imtinai

Priežastis: cilindro galvutės trūkinėjimas, anglies nuosėdų kaupimasis, perkaitimas, aušinimo skysčio patekimas į cilindrus

„Volvo V60 T4“ su 1,6 litro „EcoBoost“ benzininiais varikliais buvo vienas iš kelių „Volvo“ modelių, turėjusių „Ford“ inžinierių sukurtą variklį.

Šie varikliai buvo sukurti siekiant užtikrinti kuo mažesnį vidinės trinties koeficientą, tačiau šis sprendimas ilgainiui išryškino konstrukcinius trūkumus, tokius kaip nepakankamai efektyvi aušinimo sistema ir mechaninių komponentų silpnumas.

Tarp pagrindinių fiksuotų defektų: cilindro galvutės linkusios trūkinėti, anglies nuosėdos kaupiasi įsiurbimo kolektoriuje, o aušinimo skysčio patekimas į cilindrus gali lemti rimtą variklio pažeidimą.

Nors „Volvo“ modeliuose šie varikliai buvo kalibruojami kitaip (modifikuotas įsiurbimo kolektorius, programinė įranga), esminės silpnosios vietos liko tos pačios, kaip ir „Ford“ modeliuose.

Kiti modeliai su tuo pačiu varikliu:Ford C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo; Volvo S60, S80, V40, V60, V70