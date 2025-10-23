Prasideda naujas chaosas? „Volkswagen“ įspėja apie gamybos stabdymą dėl lustų karo

Europos automobilių pramonės asociacijos jau skambina pavojaus varpais, o įvykiai klostosi žaibiškai. Vokietijos milžinas tapo pirmuoju, viešai pripažinusiu riziką, tačiau tik laiko klausimas, kada jo pėdomis paseks kiti.
Oficialiai „Volkswagen“ atstovas spalio 22 d. patvirtino naujienų agentūrai agentūrai „Reuters“, kad gamyba kol kas nėra paveikta, tačiau pridūrė: „Atsižvelgiant į dinamišką situaciją, negalime atmesti poveikio gamybai artimiausiu metu.“
Tai – labai atsargus diplomatinis pareiškimas. Neoficialūs šaltiniai piešia kur kas niūresnį vaizdą. Vokietijos dienraštis „Bild“, remdamasis savo šaltiniais, skelbia, kad gamybos stabdymas dėl šios problemos jau suplanuotas nuo spalio 29 dienos. Teigiama, kad pirmasis smūgį patirs „Golf“ modelių surinkimas, o vėliau bus stabdomi ir kiti.
„Volkswagen“ atstovai šios konkrečios datos nepatvirtino, pavadino tai „spekuliacijomis“, tačiau įtampos nesumažino. Koncernas patvirtino, kad spalio 24 dieną Volfsburgo gamykloje išties laikinai sustabdys „Golf“ ir „Tiguan“ gamybą, tačiau suskubo patikinti, kad tai yra „seniai suplanuotas“ techninis sustabdymas, susijęs su atsargų valdymu ir sutampantis su rudens atostogomis, o ne su naująja krize.
Vis dėlto „Bild“ praneša ir daugiau nerimą keliančių detalių: esą „Volkswagen“ jau pradėjo diskusijas su valdžios institucijomis dėl galimybės aktyvuoti valstybės remiamą sutrumpinto darbo laiko programą. Jei šis scenarijus būtų įgyvendintas, jis galėtų paliesti dešimtis tūkstančių darbuotojų. Šios informacijos „Volkswagen“ kol kas išvis nekomentavo.
Konflikto šaknis – Nyderlandai prieš Kiniją
Tad kas sukėlė šią naują paniką, grasinančią pakartoti 2020–2021 metų puslaidininkių košmarą?
Visos akys krypsta į Nyderlandų lustų gamintoją „Nexperia“. Tai yra Kinijos bendrovei „Wingtech“ priklausanti įmonė, įsikūrusi Nyderlanduose. Rugsėjo 30 d. Nyderlandų vyriausybė žengė precedento neturintį žingsnį – perėmė „Nexperia“ kontrolę, motyvuodama būtinybe apsaugoti intelektinę nuosavybę.
Pekino atsakas buvo žaibiškas ir itin skausmingas. Reaguodama į tai, Kinijos vyriausybė uždraudė Nyderlanduose įsikūrusios įmonės pagamintos produkcijos, kuri yra galutinai surenkama ir pakuojama Kinijoje, eksportą.
Čia ir slypi esmė. „Nexperia“ lustai nėra patys sudėtingiausi ar technologiškai pažangiausi komponentai. Tai palyginti paprasti, tačiau absoliučiai būtini elementai, masiškai naudojami kiekviename automobilyje.
Jie valdo esmines funkcijas, pavyzdžiui, jungiklius, vairo mygtukus ir kitas bazines elektronikos operacijas. Be jų surinkti modernaus automobilio tiesiog neįmanoma.
Kiti Vokietijos gigantai, BMW ir „Mercedes-Benz“, taip pat patvirtino, kad įdėmiai stebi situaciją ir skubiai dirba su tiekėjais, siekdami užsitikrinti gamybos stabilumą.
Tačiau jei „Volkswagen“, didžiausias Europos gamintojas, jau kalba apie galimą stabdymą, akivaizdu, kad smūgis visam sektoriui yra neišvengiamas.
