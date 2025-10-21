Didžiulė „Volkswagen“ investicija Lenkijoje: kaimynystėje gamins daugiau modelių

Šis strateginis žingsnis ne tik sustiprins gamyklos pozicijas, bet ir leis pradėti naujos kartos, visiškai elektrinių „Volkswagen Crafter“ furgonų gamybą, kuri startuos 2027 metais.
Investicijos bus nukreiptos į „VW Poznań Nr. 2“ gamyklą, dar vadinamą „Crafter“ gamykla. Būtent čia nuo 2016 metų gaminami dabartinės kartos „Volkswagen Crafter“ ir jam giminingas „MAN TGE“ bei mažesnysis „Volkswagen Caddy“.
Jau lapkričio mėnesį planuojama padėti kertinį akmenį dviejų naujų priestatų statybai – vienas bus skirtas kėbulų surinkimui, kitas – elektromobilių baterijų sandėliavimui. Statybos darbai prasidės kitų metų pradžioje.
Pasak „Volkswagen“ komercinių automobilių padalinio vadovo Stefano Mechos, ši plėtra yra būtina ruošiantis naujos kartos elektrinio „Crafter“ gamybai.
Vžesnios gamykla, užimanti 220 hektarų plotą ir šiuo metu turinti apie 3000 darbuotojų, yra svarbi viso „Volkswagen Poznań“ komplekso dalis.
Bendrai „Volkswagen Poznań“ įmonėse dirba apie 9000 žmonių, tai – didžiausias darbdavys visame Didžiosios Lenkijos regione. Naujos investicijos ne tik užtikrins esamas darbo vietas, bet ir, tikėtina, sukurs naujų.
