TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Valdymas akimis? „Volkswagen“ patentavo radikalią idėją, kuri prieštarauja sveikam protui

2025-10-17 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 13:04

Kol visa automobilių pramonė suka galvą, kaip sukurti kuo intuityvesnes valdymo sistemas, leidžiančias vairuotojui neatitraukti akių nuo kelio, „Volkswagen“ pasuko visiškai priešinga kryptimi.

Volkswagen Golf (nuotr. gamintojo)

Kol visa automobilių pramonė suka galvą, kaip sukurti kuo intuityvesnes valdymo sistemas, leidžiančias vairuotojui neatitraukti akių nuo kelio, „Volkswagen“ pasuko visiškai priešinga kryptimi.

0

Vokietijos milžinas užpatentavo radikalią koncepciją – sąsają, kurioje įvairias automobilio funkcijas galima valdyti tiesiog žvilgsniu. Tai – drąsus, bet kartu ir itin kontroversiškas žingsnis, keliantis fundamentalų klausimą – ar tai inovacija, ar tiesiog pavojingas žaidimas?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Idėja, iš pažiūros, paprasta: vairuotojas akimis „nusitaiko“ į norimą valdyti objektą – veidrodėlį, klimato kontrolės ortakį ar piktogramą ekrane – ir tuomet ant vairo esančia maža vairalazde atlieka norimą veiksmą, pavyzdžiui, pakeičia temperatūrą ar sureguliuoja veidrodėlio padėtį. Teoriškai tai leistų atsisakyti daugybės mygtukų ir supaprastinti meniu struktūrą.

Tačiau būtent čia ir slypi didžiausias šios technologijos paradoksas ir, tikėtina, Achilo kulnas.

Užuot skatinusi vairuotoją žiūrėti į kelią, ši sistema reikalauja, kad jis aktyviai dairytųsi po saloną ir fiksuotų žvilgsnį į norimą objektą. Tai – fundamentalus prieštaravimas visai modernaus automobilio ergonomikos ir saugumo filosofijai.

Kyla ir virtinė praktinių klausimų, į kuriuos patentas neatsako. Kaip sistema atskirs sąmoningą žvilgsnį nuo atsitiktinio? Kaip veiks kalibracija, kai prie vairo sės skirtingo ūgio vairuotojai, pakeis sėdėjimo poziciją ar užsidės akinius? Kas nutiks tamsoje arba staiga įvažiavus į tunelį?

Pati didžiausia šio patento ironija – jo laikas. Ši futuristinė vizija pristatoma būtent tada, kai „Volkswagen“, po ilgus metus trukusios kritikos, pagaliau pripažino klydusi ir pradėjo grąžinti į savo automobilius fizinius mygtukus ant vairo, atsisakydamas nepasiteisinusių liečiamųjų paviršių.

Nors „Volkswagen“ bandymas ieškoti naujų sprendimų yra sveikintinas, panašu, kad šį kartą inžinieriai per daug atitrūko nuo realybės. 

