Taupymas saugumo sąskaita ar neįvertintas kokybės šuolis? „Volkswagen“ ant naujų automobilių montuoja kiniškas padangas

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Šis, atrodytų, smulkus faktas atvėrė kur kas didesnę ir nepatogesnę diskusijų dėžę. Viena vertus, Europos automobilių pramonė prašo paramos kovoje su Kinijos konkurencija, bet tuo pačiu metu pati perka iš jų komponentus.
Viena vertus, saugumo ekspertai nuolat kartoja, kad taupyti padangų sąskaita yra pavojinga. Kita vertus, gamintojas, kurio vizitinė kortelė yra „kokybė ir saugumas“, pats montuoja padangas, apie kurias daugelis europiečių dar prieš kelerius metus nebuvo nė girdėję. Taigi, kas tai – aklas kaštų mažinimas, rizikuojant reputacija, ar tiesiog ženklas, kad turime iš naujo įvertinti, kas yra „gera“ padanga?
Ką sako padangų gamintojas?
Socialiniuose tinkluose kilus ažiotažui, į jį sureagavo ir „Linglong“ atstovybė Vokietijoje. Oficialiame pranešime jie pabrėžė, kad partnerystė su „Volkswagen“ trunka jau ilgą laiką, o gamykloms tiekiamos padangos atitinka visus griežčiausius pirminio montavimo kokybės ir saugumo reikalavimus.
Vis dėlto, visa ši situacija – tarsi „déjà vu“. Ji neįtikėtinai primena tai, kas vyko daugiau nei prieš dešimtmetį, kai Europos automobilių gamintojai pradėjo montuoti korėjietiškas „Hankook“ ar „Kumho“ padangas.
Tuo metu šios markės daugeliui asocijavosi su biudžetiniais „Daewoo“ automobiliais, o nepriklausomuose testuose gaudavo prastus įvertinimus. Pasipiktinimo banga kilo, kai brangesnės, sportiniams modeliams skirtos korėjietiškų padangų versijos ėmė keisti įprastus „Continental“ ar „Goodyear“ gaminius.
Tačiau šiandien niekas nebesistebi matydamas „Hankook“ ar „Kumho“ padangas nei ant prabangių automobilių, nei padangų testų viršūnėse. Panašu, kad istorija kartojasi.
„Linglong“ – kas tai per gamintojas?
Nors „Linglong“ vardas daugeliui Europos vairuotojų vis dar skamba egzotiškai ir asocijuojasi su „no-name“ produkcija, realybė yra visiškai kitokia.
„Shandong Linglong Tire Co.“ – tai ne startuolis, o 38 metų patirtį turinti kompanija, patenkanti į didžiausių pasaulio padangų gamintojų dvidešimtuką. Ir nors jos šaknys Kinijoje, gamintojas jau seniai veikia globaliai. Be gamyklų Azijoje, nuo 2024 metų „Linglong“ padangas gamina ir Europoje, naujoje gamykloje Serbijoje.
Apie augantį pasitikėjimą šiuo prekės ženklu geriausiai byloja jo klientų sąrašas. Europoje „Linglong“ padangas kaip pirminę gamyklinę įrangą savo automobiliams montuoja ne tik „Volkswagen“, bet ir „Stellantis“ koncernas.
„Auto Bild“ leidinyje publikuotuose testuose, ikišioliniai įspūdžiai buvo dviprasmiški, nors metai iš metų šios padangos pasirodo vis geriau. Štai paskutinių dvejų metų rezultatai:
2024 m. vasarinių padangų teste (205/55 R16): „Linglong Comfort Master“ bandymuose užėmė 35-ą vietą iš 55 teste bandytų padangų. Pavyzdžiui, stabdymo ant sausos dangos rungtyje ši padanga užėmė 29-ą vietą, atliekant stabdymą ant šlapios dangos – 43 vietą.
2024 m. universalių padangų teste (225/50 R17): „Grip Master 4S“ pateko į finalinį etapą, kuriame užėmė 15-ą vietą (iš 17-os) su įvertinimu „sąlyginai rekomenduojama“. Padangos pagirtos už komfortą ir ilgaamžiškumą, tačiau kritikuotos dėl prasto atsparumo akvaplanavimui ir prastų savybių ant sniego.
2025 m. vasarinių padangų teste (225/40 R18): „Sport Master“ modelis bandymuose užėmė 11-ą vietą iš 20, su įvertinimu „patenkinamai“. Padangos puikiai pasirodė ant sausos dangos, bet pasižymėjo vidutiniu patvarumu ir dideliu pasipriešinimu riedėjimui.
2025 m. universalių padangų teste (225/40 R18): „Sport Master 4S“ buvo įvardinta kaip vieno meto sezono padanga – vasaros. Esant palankiai oro temperatūrai ar sausai kelio dangai, padangos veikimo savybės buvo patenkinamos, tačiau didžiausi trūkumai išryškėjo ant sniego. Šiuos bandymuose padanga užėmė 14-ą vietą iš 17-os.
Sprendimo priežastys – neaiškios
Svarbu pabrėžti ir dar vieną esminį niuansą, skiriantį nepriklausomų testų rezultatus nuo realybės automobilių gamyklose. Testams padangos yra perkamos anonimiškai, iš laisvosios rinkos – taip, kaip jas perka bet kuris eilinis vairuotojas. Tačiau automobilių gamintojai, būdami stambūs užsakovai, dažnai gauna specialiai jų modeliams pritaikytas padangų versijas.
Tai reiškia, kad pirminio montavimo (angl. Original Equipment, OE) padanga, nors ir vadinasi taip pat, gali turėti šiek tiek kitokį protektoriaus raštą ar net kitokį gumos mišinį, optimizuotą konkretaus automobilio savybėms. Ar taip yra ir „Volkswagen“ bei „Linglong“ atveju – nežinia.
Tačiau akivaizdu viena, kad „Linglong“ nori tapti pasaulinio lygio gamintoju. Todėl „Volkswagen“ sprendimas gali būti paremtas ne tik kaina, bet ir vidiniais bandymais, kurių rezultatai mums nėra prieinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!