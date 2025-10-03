Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Žaliasis protekcionizmas kaip Europa kuria taisykles, kurios užkerta kelią kiniškiems elektromobiliams

2025-10-03 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 07:01

Europoje plinta naujo tipo subsidijos elektromobiliams. Oficialiai jos skirtos apdovanoti pačius „žaliausius“ automobilius, tačiau realybėje tai – sumaniai užmaskuotas protekcionistinis įrankis, nukreiptas tiesiai prieš Kinijoje pagamintų elektromobilių importą.

Renault 5 e-Tech (nuotr. gamintojo)

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė jau taiko šį „ekologinio balo" modelį, o susidomėjimą juo rodo ir kitos ES šalys, pavyzdžiui, Italija ir Ispanija.

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė jau taiko šį „ekologinio balo“ modelį, o susidomėjimą juo rodo ir kitos ES šalys, pavyzdžiui, Italija ir Ispanija.

Vietoj paprastos išmokos už nupirktą elektromobilį, naujoji sistema vertina visą automobilio gamybos ir transportavimo grandinės CO2 pėdsaką. Vienas svarbiausių kriterijų – elektros energijos tinklo, naudoto gaminant automobilį ir jo bateriją, taršumas.

Tai reiškia, kad automobiliai, pagaminti šalyse, kurių energetika smarkiai priklausoma nuo anglies (kaip Kinija), automatiškai gauna prastą įvertinimą ir nepretenduoja į subsidiją.

Sistema – veikia

Prancūzijoje po reformos į subsidijas nebegali pretenduoti joks Kinijoje, Japonijoje ar Pietų Korėjoje pagamintas elektromobilis.

Jungtinėje Karalystėje vaizdas dar įdomesnis. Kinijoje pagamintas „Mini Cooper“ subsidijos negauna, o Vokietijoje surinktas „Mini Countryman“ – gauna. Tai puikiai iliustruoja, kaip taisyklės pritaikomos Europos gamintojų naudai.

Šio modelio populiarumo priežastis – noras apsisaugoti nuo vis augančios Kinijos konkurencijos. Kadangi tiesioginė diskriminacija pagal kilmės šalį prieštarautų Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms, „ekologinis balas“ tampa teisiškai saugesniu būdu pasiekti tą patį tikslą.

Kaip teigia ekspertai, „lengviau pagrįsti išimtis, jei jos paremtos aplinkosauginiais argumentais“. Tačiau tai tik dalis platesnės Europos strategijos.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen jau ragino sukurti specialų europietišką mažą ir įperkamą elektromobilį, kuriam būtų taikomos mokestinės lengvatos.

Taip pat svarstoma sukurti naują reguliacinę kategoriją, kuri palengvintų pigesnių nei 20 000 eurų, Europoje pagamintų miesto elektromobilių gamybą.

