TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Filmas „Transformeriai“ įkvėpė Antaną J siekti svajonės: „Labai daug pinigų sukišau“

2025-09-28 10:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-28 10:30

Aktorius, atlikėjas ir turinio kūrėjas Antanas Jakimavičius, geriau žinomas kaip Antanas J, į „Gazas. Dugnas. Šou“ studiją atskriejo ant motociklo, tačiau pripažino – be automobilių jis gyventi tiesiog negali. Nors svajonė išsipildė su geltona „Camaro“, patirtis baigėsi nuostoliu, o šiandien jis vėl sėdi prie ištikimo BMW vairo.

REKLAMA

1

Vos tik į studiją įriedėjo pirmuoju savo motociklu, Antanas J sukėlė tikrą šurmulį. Charizmatiškas atlikėjas ir turinio kūrėjas atvirai papasakojo, kad automobilių pasaulis jam – didžiulė aistra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai mėgstu automobilius. Visą laiką buvau su vokiškais automobiliais, BMW, kas tikriausiai persidavė nuo tėčio – jis visą laiką „BMW“ vairavo.

Tada buvo svajonė – tikriausiai daugelis esate matę filmą „Transformeriai“ ir kur buvo ta „Bumblebee“ (liet. „Kamanė“) – tai aš labai norėjau būtent geltonos „Camaro“. Kai važiuoji, kad būtų toks garsas ir šaudytų „pach pach pach“, tad pardaviau senąjį BMW ir pabandžiau tą svajonę, nusipirkau“, – juokėsi Antanas.

Tačiau svajonės įgyvendinimas pasirodė brangus.

„Labai daug pinigų sukišau, o galiausiai pardaviau į minusą“, – atviravo turinio kūrėjas.

Šiuo metu Antanas vėl ištikimas BMW prekiniam ženklui, bet neslepia – sportinio automobilio ilgesys niekur nedingo.

„Tikrai žinau, kad greitu metu nusipirksiu sportinę. Man reikia. Negaliu be to niekaip“, – užtikrintai sakė jis.

Visą istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Kokį iššūkį laidos vedėjai paruošė Antanui J?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

