Filmas „Transformeriai“ įkvėpė Antaną J siekti svajonės: „Labai daug pinigų sukišau“

Vos tik į studiją įriedėjo pirmuoju savo motociklu, Antanas J sukėlė tikrą šurmulį. Charizmatiškas atlikėjas ir turinio kūrėjas atvirai papasakojo, kad automobilių pasaulis jam – didžiulė aistra.
„Labai mėgstu automobilius. Visą laiką buvau su vokiškais automobiliais, BMW, kas tikriausiai persidavė nuo tėčio – jis visą laiką „BMW“ vairavo.
Tada buvo svajonė – tikriausiai daugelis esate matę filmą „Transformeriai“ ir kur buvo ta „Bumblebee“ (liet. „Kamanė“) – tai aš labai norėjau būtent geltonos „Camaro“. Kai važiuoji, kad būtų toks garsas ir šaudytų „pach pach pach“, tad pardaviau senąjį BMW ir pabandžiau tą svajonę, nusipirkau“, – juokėsi Antanas.
Tačiau svajonės įgyvendinimas pasirodė brangus.
„Labai daug pinigų sukišau, o galiausiai pardaviau į minusą“, – atviravo turinio kūrėjas.
Šiuo metu Antanas vėl ištikimas BMW prekiniam ženklui, bet neslepia – sportinio automobilio ilgesys niekur nedingo.
„Tikrai žinau, kad greitu metu nusipirksiu sportinę. Man reikia. Negaliu be to niekaip“, – užtikrintai sakė jis.
Kokį iššūkį laidos vedėjai paruošė Antanui J?
