Būkite atsargūs – Vilniuje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų

Gyventojai piktinasi, jog tai ne pirmas kartas, kai jų turtas tampa vagių taikiniu. Tiek draudikai, tiek pareigūnai fiksuoja vis didėjantį automobilių vagysčių skaičių.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Viskas įvyko rugsėjo antrosios naktį. Ilgapirščiai kruopščiai apsilankė vidury nakties Vilniuje, Peteliškių gatvėje. Išlaužė veidrodėlius, paėmė jų stikliukus, o taip iš viso apgadino net 12 automobilių. TV3 šaltinių duomenimis, įtariama, kad ten pasidarbavo 3 vyrai.
„Nesnaudžia žmonės, užsidirbinėja kitų sąskaita ir mes kenčiam nuo to. Juolab, kad vakare vėlai vaikai žaidžia, tai kas nors eis, koks narkomanas, ir su peiliu prasieis, tai kas nuo to apsaugotas iš esmės“, – pasakojo daugiabučio gyventojas Vytenis.
Darbuojasi jau ne pirmą kartą
Daugiabučių gyventojai atviri – tai ne pirmas kartas, kada į turtą šioje gatvėje kėsinasi vagišiai:
„Gegužę ar birželį iš laiptinės mano dviratį pavogė, kuris buvo prirakintas. Po tos vagystės atsirado toks: „Blemba, į namus įėjo realiai, iš laiptinės išplėšė...“ Taip kažkaip nefaina, turėtų būti savo erdvė, saugu...“
„Dar vienas automobilis stovi be ženklelio, „Mercedes“
„Buvo įsibrovę, per langą įlindę, apvogę... Truputį neramu, iš tikrųjų...“
Daugiabutyje gyvenantis Vytenis jau yra ėmęsis veiksmų prieš nusikaltėlius.
„Dėl šio įvykio inicijavau prašymą antram policijos komisariatui, kad padidintų gatvės saugumą. Yra stulpai, kurie pašviečia gatvę, bet čia nėra nė stebėjimo, nė nieko“, – saugumo situaciją Peteliškių gatvėje apibūdino jis.
Pasak policijos, vagys apgadino „Lexus“, „Audi“, „Kia“, „Tesla“, „Volkswagen“ ir „BMW“ automobilius. Bendras nuostolis – 7 500 eurų.
„Žalos buvo labai įvairios – ten nuo 400 iki pusantro tūkstančio, priklausomai nuo apgadinimo dydžių, nes kai kurie automobilių veidrodėliai buvo nuimti, o kai kurių mechanizmai buvo sugadinti. Šitoj teritorijoj pastaruoju metu tokių pranešimų nebuvom gavę nuo Naujų metų, tai čia toks retesnis įvykis šiais metais“, – išdėstė Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis.
Pavogta virš pusės tūkstančio detalių
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, nusikaltėliams gresia laisvės atėmimas iki 5 metų. O štai draudikai fiksuoja daugiau automobilių detalių vagysčių. Per pirmus aštuonis mėnesius tokių buvo 573, kai pernai – 377.
„Pavagiami „Porsche“, „BMW“ automobilių salono detalės, vairai, oro pagalvė, tai ten žalos po 30, 40 tūkstančių kartais siekia“, – sakė BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.
Pasak „CarVertical“ eksperto Mato Buzelio, vagišių tikslas vienas – pasipinigauti ir detales parduoti juodojoje rinkoje.
„Priekinius žibintus nuo kai kurių „Porsche“ modelių jie gali išimti, nesumeluosiu, per sekundes. Detalių kainos auga, tai, sakykim, jeigu palyginsim su tuo, kas buvo maždaug prieš penkerius metus, tai, kaip aš randu įvairiuose šaltiniuose, kainos kai kuriais atvejais iki 50 procentų yra padidėjusios už tokias detales“, – kalbėjo kompanijos atstovas.
Negana to, pavogtas automobilių detales savininkas, pasak eksperto, rasti gali jau vargiai.
Vagia vis daugiau automobilių
Tačiau padaugėjo ir pačių automobilių vagysčių. Policijos duomenimis, dažniausiai vagia „Toyota“, „Lexus“ automobilius.
„Šiemet yra užregistruotos 251 automobilio vagystės. Lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu tai yra 28 procentais daugiau“, – įspėjo policijos komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
Be to, pasak draudikų, žmonės savo transporto priemonėse palieka ir automobilių registracijos liudijimus, o tai naudinga ilgapirščiams.
„Netgi sustabdytas policijos gali pateikti savo vairuotojo pažymėjimą, to automobilio pavogtą registracijos liudijimą ir ramiai pasišalinti“, – hipotetines ir realias situacijas atpasakojo A. Žiukelis.
Policija atskleidžia, jog vogtus automobilius dažniausiai veža į užsienį, kaip Kazachstaną ar Kirgiziją. Policijos komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad „vykdant tyrimus tikrai aktyviai yra bendradarbiaujama su kitų šalių pareigūnais, ypač jeigu automobiliai atsiduria Europos Sąjungos rinkoje“.
Specialistai pataria nepalikti automobilių neapšviestose vietose, jei įmanoma, statyti saugomoje aikštelėje ar garaže, taip pat pasirūpinti, jog vietoje būtų vaizdo kameros. Pasak policijos, automobilių vagišiams griežčiausia bausmė – iki 3 metų laisvės atėmimas, o piniginę baudą jau skiria teismas.
