Pamatęs, kas yra degančiame bute, vilnietis nieko nelaukė ir nėrė į vidų: skelbia jo paiešką

Kaip praneša Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PAGD), gaisras Grigiškėse, Šviesos gatvėje, kilo sekmadienį. Pranešimas gautas 11 val. 55 min.
Ugnis įsiplieskė daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, 4-ajame aukšte atvira liepsna degė virtuvė.
Išdegė virtuvės patalpa, išdužo langai, aprūko buto sienos.
Drąsus praeivis išgelbėjo vaiką
Degančiame bute buvo ir vaikas, bet tragedijos pavyko išvengti – drąsus praeivis vaiką išgelbėjo.
„Iki ugniagesių atvykimo mažametį iš degančio buto išvedė nežinomas praeivis – jis, kaimynų paskolintu kirviu išlaužęs duris, pateko į vidų ir išvedė vaiką į lauką. Berniuką apžiūrėjo greitosios pagalbos medikai ir išvežė į ligoninę“, – nurodo PAGD.
Ugniagesiai iš namo evakavo dar 4-is žmones iš ketvirto ir penkto aukštų.
Tiesa, drąsus vyras, išgelbėjęs berniuką, pasišalino, todėl dabar ugniagesiai gelbėtojai prašo jį atsiliepti.
„Ugniagesiai gelbėtojai, gesinę gaisrą, pasakojo, kad išgelbėjęs vaiką vyras iškart pasišalino. Jo poelgis vertas didžiausios pagarbos“, – rašo PAGD.
„Departamentas labai norėtų asmeniškai padėkoti šiam žmogui už drąsą ir kilnumą, ir prašo jį susisiekti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu telefonu 0707 56866 arba el. paštu [email protected]“, – praneša ugniagesiai gelbėtojai.
