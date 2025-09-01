Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Gaisras prie Putino rūmų: pakelti sraigtasparniai, dirbo daugiau nei 500 žmonių pajėgos

2025-09-01 14:45 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-01 14:45

Trečiadienio naktį maždaug už 10 kilometrų nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajūrio rezidencijos, vadinamos „Putino rūmais“, kilęs miško gaisras sekmadienį buvo užgesintas, praneša portalas „Meduza“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

0

Krasnodaro gubernatorius Venjaminas Kondratjevas informavo, kad gaisrą keturias dienas tramdė daugiau nei 500 žmonių, jiems, be kita ko, talkino du sraigtasparniai Mi-8.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netoli Putino rūmų siautė gaisras

Skelbiama, kad gaisras kilo rugpjūčio 28 d. rytą, kai netoli Krinicos kaimo sudužo Ukrainos bepilotis orlaivis. Liepsnos pakrantėje įkalino per 20 žmonių, visi jie buvo evakuoti.

Penktadienį gaisro plotas pasiekė 41,5 hektaro. Krinicos kaimas yra vos už 10 km nuo V. Putino rūmų.

„Telegram“ kanalų duomenimis, gali būti, kad gaisro židinys buvo netgi trys–keturi km nuo V. Putino rezidencijos.

Dar vienas gaisro židinys yra maždaug kilometras nuo V. Putino vyno daryklos.

Rusijoje – dronų ataka naktį iš sekmadienio į pirmadienį

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį dronai atakavo Rusijos Krasnodaro kraštą, rašo UNIAN. Kilo gaisrai elektros pastotėje ir, greičiausiai, naftos perdirbimo gamykloje.

Krasnodaro krašto operatyvinis štabas skelbia, kad Kropotkino miesto apylinkėse dėl drono nuolaužų kilęs gaisras elektros pastotėje apėmė 80 kv. m. Gaisras jau užgesintas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Dėl gaisro dalis miesto liko be elektros.

Dronai taip pat atakavo Ilskio kaimą, kuriame yra naftos perdirbimo gamykla.

Tuo pačiu metu Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šią naktį buvo numušta 50 Ukrainos dronų. Ukraina kol kas nekomentavo tokių smūgių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: netoli Putino rūmų – gaisras, kurį sukėlė Ukrainos dronų nuolaužos (9)
Ukrainiečiai smogė naftotiekiui „Družba“: kilo didelis gaisras (nuotr. Telegram)
Ukrainiečiai smogė naftotiekiui „Družba“: kilo didelis gaisras (13)

