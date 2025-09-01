Gaisras prie Putino rūmų: pakelti sraigtasparniai, dirbo daugiau nei 500 žmonių pajėgos

Krasnodaro gubernatorius Venjaminas Kondratjevas informavo, kad gaisrą keturias dienas tramdė daugiau nei 500 žmonių, jiems, be kita ko, talkino du sraigtasparniai Mi-8.
Netoli Putino rūmų siautė gaisras
Skelbiama, kad gaisras kilo rugpjūčio 28 d. rytą, kai netoli Krinicos kaimo sudužo Ukrainos bepilotis orlaivis. Liepsnos pakrantėje įkalino per 20 žmonių, visi jie buvo evakuoti.
Penktadienį gaisro plotas pasiekė 41,5 hektaro. Krinicos kaimas yra vos už 10 km nuo V. Putino rūmų.
„Telegram“ kanalų duomenimis, gali būti, kad gaisro židinys buvo netgi trys–keturi km nuo V. Putino rezidencijos.
Dar vienas gaisro židinys yra maždaug kilometras nuo V. Putino vyno daryklos.
Rusijoje – dronų ataka naktį iš sekmadienio į pirmadienį
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį dronai atakavo Rusijos Krasnodaro kraštą, rašo UNIAN. Kilo gaisrai elektros pastotėje ir, greičiausiai, naftos perdirbimo gamykloje.
Krasnodaro krašto operatyvinis štabas skelbia, kad Kropotkino miesto apylinkėse dėl drono nuolaužų kilęs gaisras elektros pastotėje apėmė 80 kv. m. Gaisras jau užgesintas.
Dėl gaisro dalis miesto liko be elektros.
Dronai taip pat atakavo Ilskio kaimą, kuriame yra naftos perdirbimo gamykla.
Tuo pačiu metu Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šią naktį buvo numušta 50 Ukrainos dronų. Ukraina kol kas nekomentavo tokių smūgių.
