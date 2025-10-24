Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Paulius Golubickas ir Edgaras Jankauskas susėdo nuoširdžiam pokalbiui: „Ko man trūksta?“

2025-10-24 17:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 17:17

„IKI pergalės" | Organizatorių nuotr.

Daugiau nei 30 rungtynių vilkint Lietuvos rinktinės aprangą sužaidęs 26-erių metų Paulius Golubickas gavo progą išbandyti kiek kitokį vaidmenį ir vietoje žaidimo aikštelėje galėjo užduoti klausimus savo treneriui Edgarui Jankauskui.

Nuoširdaus pokalbio metu E. Golubickas aiškinosi, kas E. Jankauskui sunkiau – būti žaidėju, ar treneriu?

Ar tuomet, kai žaidėjai nevykdo nurodymų ir žaidimas nesiseka, nekyla noras pačiam išbėgti į aikštelę?

Ką pasirinktų treneris – pergalę 1:0 ar 5:4?

E. Golubickas taip pat paprašė trenerio įvertinti jį ir pasakyti, ko jam trūksta aikštelėje bei pats sulaukė atviro E. Jankausko klausimo: „Ką manai apie mane, kaip apie trenerį?“

Šiemet „Iki“ tapo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju – siekdama ne tik palaikyti profesionalus ir mėgėjus, bet ir žaidimu sujungti skirtingas kartas. Nuo mažų ir nuoširdžių klausimų – IKI pergalės!

