Paulius Golubickas ir Edgaras Jankauskas susėdo nuoširdžiam pokalbiui: „Ko man trūksta?“

Nuoširdaus pokalbio metu E. Golubickas aiškinosi, kas E. Jankauskui sunkiau – būti žaidėju, ar treneriu?
Ar tuomet, kai žaidėjai nevykdo nurodymų ir žaidimas nesiseka, nekyla noras pačiam išbėgti į aikštelę?
Ką pasirinktų treneris – pergalę 1:0 ar 5:4?
E. Golubickas taip pat paprašė trenerio įvertinti jį ir pasakyti, ko jam trūksta aikštelėje bei pats sulaukė atviro E. Jankausko klausimo: „Ką manai apie mane, kaip apie trenerį?“
