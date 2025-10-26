Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvos keliuose – prieštaringiausias visų laikų pikapas: kuo gali nustebinti „Tesla Cybertruck“?

2025-10-26 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 09:01

Sekmadieniais per TV6 rodomos laidos apie elektromobilius „e-Gazas-Dugnas“ kūrėjai šįkart išbandė bene kontroversiškiausią ir daugiausiai diskusijų keliantį pastarųjų metų automobilį – „Tesla Cybertruck“.

0

Ekscentriškos išvaizdos pikapas vairuotojus visame pasaulyje dalija į dvi stovyklas – vieni jį garbina, kiti negaili kritikos. Tad koks šis „ateivis“ iš „Tesla“ gamyklos yra iš tiesų ir ko iš jo galima tikėtis?

„e-Gazas-Dugnas“ išbandytas „Tesla Cybertruck“
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „e-Gazas-Dugnas“ išbandytas „Tesla Cybertruck“

Šis elektrinis pikapas, įkūnijantis „Tesla“ vadovo Elono Musko viziją, nuo pat pristatymo kelia diskusijas dėl savo neįprasto dizaino, pasirinktų medžiagų ir technologinių sprendimų.

Pagrindinis „Cybertruck“ išskirtinumas – jo kampuota, beveik be jokių lenktų linijų neturinti, išorė. Vietoj tradicinės rėminės konstrukcijos ar laikančiojo kėbulo, automobilis naudoja egzoskeletą, pagamintą iš storo, šaltai valcuoto nerūdijančio plieno lydinio.

Pasak „Tesla“, toks sprendimas suteikia kėbului išskirtinį tvirtumą ir atsparumą pažeidimams. Vis dėlto, būtent ši monolitinė konstrukcija ir aštrūs kampai kelia klausimų dėl remonto sudėtingumo ir saugumo standartų atitikimo susidūrimo atveju.

Techninės charakteristikos taip pat nestandartinės pikapų klasei. Galingiausia „Cyberbeast“ versija su trimis elektros varikliais iki 100 km/val. įsibėgėja greičiau nei daugelis sportiškų hečbekų. 

Tad kas labiausiai nustebino „e-Gazas-Dugnas“ laidos vedėjus? Žiūrėkite žemiau esančiame reportaže. 

Laidą „E-Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10:30 val. per TV6. 

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

