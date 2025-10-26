Lietuvos keliuose – prieštaringiausias visų laikų pikapas: kuo gali nustebinti „Tesla Cybertruck“?

Ekscentriškos išvaizdos pikapas vairuotojus visame pasaulyje dalija į dvi stovyklas – vieni jį garbina, kiti negaili kritikos. Tad koks šis „ateivis“ iš „Tesla“ gamyklos yra iš tiesų ir ko iš jo galima tikėtis?
Šis elektrinis pikapas, įkūnijantis „Tesla“ vadovo Elono Musko viziją, nuo pat pristatymo kelia diskusijas dėl savo neįprasto dizaino, pasirinktų medžiagų ir technologinių sprendimų.
Pagrindinis „Cybertruck“ išskirtinumas – jo kampuota, beveik be jokių lenktų linijų neturinti, išorė. Vietoj tradicinės rėminės konstrukcijos ar laikančiojo kėbulo, automobilis naudoja egzoskeletą, pagamintą iš storo, šaltai valcuoto nerūdijančio plieno lydinio.
Pasak „Tesla“, toks sprendimas suteikia kėbului išskirtinį tvirtumą ir atsparumą pažeidimams. Vis dėlto, būtent ši monolitinė konstrukcija ir aštrūs kampai kelia klausimų dėl remonto sudėtingumo ir saugumo standartų atitikimo susidūrimo atveju.
Techninės charakteristikos taip pat nestandartinės pikapų klasei. Galingiausia „Cyberbeast“ versija su trimis elektros varikliais iki 100 km/val. įsibėgėja greičiau nei daugelis sportiškų hečbekų.
Tad kas labiausiai nustebino „e-Gazas-Dugnas“ laidos vedėjus? Žiūrėkite žemiau esančiame reportaže.
