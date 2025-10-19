Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Išbandė elektromobilį, kuris siekia sumažinti lietuvių meilę vokiškiems automobiliams

2025-10-19 07:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 07:01

Kinijos automobilių gamintojai siekia įsitvirtinti Lietuvoje, kurioje vairuotojai didesnį prioritetą teikia vokiškiems automobiliams. Tačiau ar vieno didžiausio Kinijos elektromobilių gamintojo BYD modelis sužavės TV6 eteryje rodomos „e-Gazas-Dugnas“ vedėjus? 

0

Audi“, BMW, „Mercedes-Benz“ – tai visiems puikiai žinomi aukštesnės klasės automobilių gamintojai, tačiau dabar į jų tvirtovę veržiasi gamintojai iš Kinijos. Vienas iš jų – BYD, o vienas pagrindinių šio gamintojo ginklų – stilingai atrodantis elektrinis SUV – „Sealion 7“.

Iš pirmo žvilgsnio, BYD „Sealion 7“ atrodo kaip pasiūlymas, kurio neįmanoma atsisakyti. Erdvus, šeimai tinkamas visureigis, gausi standartinė įranga ir galinga elektros pavara – viskas, ko trokšta šiuolaikinis pirkėjas. Tačiau, kaip perspėja TV6 laidos „e-Gazas-Dugnas“ vedėjai, po tuo slypi svarbus niuansas, kurį pirkėjai privalo žinoti.

Pasirodo, skirtingos „Sealion 7“ kainos lentelės eilutės slepia ne tik papildomą komforto įrangą, bet ir fundamentaliai skirtingas technines charakteristikas. Tai – kur kas daugiau nei tik odinis salonas ar didesni ratlankiai.

Ryškiausias to pavyzdys – įkrovimo galia. Pigesnės versijos gali priimti iki 150 kW galią, o brangiausia – net 230 kW. Skirtumas – milžiniškas, ypač tiems, kurie planuoja dažnai keliauti ilgesnius atstumus.

Tačiau ar tai tėra vienintelis dalykas, dėl kurio laidos vedėjai kritikavo šį automobilį? Žiūrėkite daugiau „e-Gazas-Dugnas“ reportaže. 

Laidą „E-Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10:30 val. per TV6. 

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

