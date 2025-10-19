Išbandė elektromobilį, kuris siekia sumažinti lietuvių meilę vokiškiems automobiliams

„Audi“, BMW, „Mercedes-Benz“ – tai visiems puikiai žinomi aukštesnės klasės automobilių gamintojai, tačiau dabar į jų tvirtovę veržiasi gamintojai iš Kinijos. Vienas iš jų – BYD, o vienas pagrindinių šio gamintojo ginklų – stilingai atrodantis elektrinis SUV – „Sealion 7“.
Iš pirmo žvilgsnio, BYD „Sealion 7“ atrodo kaip pasiūlymas, kurio neįmanoma atsisakyti. Erdvus, šeimai tinkamas visureigis, gausi standartinė įranga ir galinga elektros pavara – viskas, ko trokšta šiuolaikinis pirkėjas. Tačiau, kaip perspėja TV6 laidos „e-Gazas-Dugnas“ vedėjai, po tuo slypi svarbus niuansas, kurį pirkėjai privalo žinoti.
Pasirodo, skirtingos „Sealion 7“ kainos lentelės eilutės slepia ne tik papildomą komforto įrangą, bet ir fundamentaliai skirtingas technines charakteristikas. Tai – kur kas daugiau nei tik odinis salonas ar didesni ratlankiai.
Ryškiausias to pavyzdys – įkrovimo galia. Pigesnės versijos gali priimti iki 150 kW galią, o brangiausia – net 230 kW. Skirtumas – milžiniškas, ypač tiems, kurie planuoja dažnai keliauti ilgesnius atstumus.
Tačiau ar tai tėra vienintelis dalykas, dėl kurio laidos vedėjai kritikavo šį automobilį? Žiūrėkite daugiau „e-Gazas-Dugnas“ reportaže.
