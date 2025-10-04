Išbandė nostalgiją keliantį „Volkswagen“: ar jis geresnis už sportišką „Audi TT“?

Paskutinė ir jau nebegaminama „Volkswagen Scricco“ modelio karta buvo pristatyta 2008 metais ir serijinėje gamyboje išbuvo iki net 2017 metų, kuomet „Volkswagen“ vadovybė nusprendė, kad stilingas kupė nesulauks modernesnės ir galbūt galingesnės pamainos.
Dabar, kai naudotų automobilių rinkoje netrūksta pačių įvairiausių „Volkswagen Scricco“ egzempliorių, jis gali pradėti dominti tiek naujus, tiek patyrius vairuotojus, kurie turi ne patį didžiausią biudžetą, tačiau vis tiek trokšta vairuoti praktišką ir stilingą automobilį.
Grožis reikalauja aukų
Didžiausias „Scirocco“ koziris – išvaizda. Net ir praėjus daugiau nei penkiolikai metų nuo debiuto, priplotas, raumeningas siluetas gatvėje vis dar atrodo šiuolaikiškai ir patraukliai.
„Tai – tiesioginis „Audi TT“ konkurentas“, – vieningai sutaria abu „Gazas Dugnas“ vedėjai, pabrėždami, kad būtent TT yra vienas jų mėgstamiausių automobilių.
Tačiau atvėrus „Scirocco“ duris, sportiško kupė entuziazmą greitai atvėsina niūroka, „Volkswagen“ automobiliams būdinga realybė.
Vedėjų teigimu, efektingą išvaizdą sumenkina standartinis, iš esmės iš „Golf“ modelio perkeltas interjeras. Anot jų, iš bendros pilkumos išsiskiria tik sportiško profilio sėdynės ir, pasak Izidoriaus, neblogas vairas. Visgi Paulius tam iškart paprieštaravo ir buvo kategoriškas: „Vairas – baisus.“
Kaip jis važiuoja?
Tačiau pilkas salonas greitai pasimiršta vos tik pajudėjus iš vietos. Būtent kelyje atsiskleidžia tikrasis „Scirocco“ charakteris.
„Tai yra labai kietas automobilis“, – vos pradėjęs važiuoti komplimentų negailėjo Paulius. Įjungus „Sport“ režimą, laidos vedėjo veidą papuošė šypsena. „Na, smagiai važiuoja“, – konstatuoja jis, pabrėždamas tikslų valdymą ir dinamišką charakterį, paveldėtą iš „Golf GTI“.
Laidoje bandytas modelis turėjo 210 AG išvystantį 2,0 litrų TSI variklį. Anot Izidoriaus, net ir neturint pačios galingiausios „R“ versijos, tokios galios visiškai pakanka kasdieniam malonumui ir teigiamoms emocijoms už vairo.
