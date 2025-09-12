Panevėžyje prasideda 24 valandų elektromobilių lenktynės: kas pretenduoja į pergalę?

Dvylika komandų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos visą parą varžysis atnaujintoje 1,4 km ilgio trasoje, siekdamos įrodyti elektromobilių patikimumą ir efektyvumą.
Veiksmas trasoje ir už jos ribų
Dėl pergalės absoliučioje įskaitoje ir atskirose klasėse kovos įvairiausi elektromobiliai: nuo naujųjų „Renault 5“, „VW ID.3“, „Mini SE“ ir MG4 iki galingųjų „Porsche Taycan“, „Nissan Ariya Nismo“, BMW i4 ir net eksperimentinio „Subaru BRZ“ modelio.
Be lenktynių, žiūrovų lauks ir papildomos pramogos: elektrinių motociklų pasirodymai bei Panevėžio robotikos centro „RoboLab“ edukacinės veiklos. Lankytojai galės išbandyti programuojamus „Ozobot“ ir „Mbot“ robotus, įveikdami labirintus ar spręsdami kitas interaktyvias užduotis.
Kaip stebėti lenktynes?
Renginio startą penktadienį (12:50–14:00 val.) ir finišą šeštadienį (12:00–13:10 val.) bus galima tiesiogiai stebėti portale 15min.lt ir „Eldrive 24H EV Race“ „YouTube“ kanale.
Starto transliacijos metu Lietuvos energetikos agentūra taip pat inicijuos diskusiją apie perėjimą prie žaliosios energijos. Visų lenktynių metu vaizdą iš dalyvių automobilių bus galima matyti „BlackVue“ programėlėje.
Renginio naujovės
Šiemet lenktynės turi ir oficialią, dirbtinio intelekto sukurtą, dainą. Renginio metu komandos netgi galės sukurti savo dainos versijas.
Į trasą išriedės ir speciali pagrindinio lenktynių partnerio „Eldrive Alliance“ komanda, kurioje susivienijo „Reitan Lietuva“ („Caffeine“ ir „Narvesen“), MOON ir „Spark“ atstovai.
Jie lenktyniaus su „VW ID.3“ elektromobiliu. „Mūsų misija – ne tik sportinė pergalė. Pagrindinis tikslas yra parodyti elektromobilių patikimumą, ištvermę ir gebėjimą tapti visaverčiu pasirinkimu kasdienybėje“, – prieš startą sakė komandos atstovas Povilas Žarnauskas.
Vieta šioms lenktynėms pasirinkta neatsitiktinai – Panevėžys jau vadinamas vienu iš Lietuvos elektromobilumo centrų.
Prieš metus čia buvo atidarytas pirmasis Baltijos šalyse „Eldrive“ elektromobilių įkrovimo parkas. „Mums labai simboliška, kad lenktynės vyksta būtent čia. Tai ženklas, kad einame teisingu keliu“, – teigia P. Žarnauskas.
