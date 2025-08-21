Baltijos šalių žurnalistai vėl mes iššūkį 24 valandų elektromobilių lenktynėse: pergalės sieks su „Renault 5“

Visas tris Baltijos šalių komandas, kaip ir pernai, subūręs Mindaugas Plukys teigia, kad sudėtys jau patvirtintos ir išlieka panašios. Lietuvos komandoje prie Vitoldo Miliaus, Lino Butkaus, Egidijaus Babelio ir Aivaro Grigelevičiaus šiemet jungiasi Justas Lengvinas. Anot M. Plukio, jis pats veiks labiau kaip administratorius, o ne komandų vadovas.
„Leisiu jiems patiems dėlioti savo strategijas, nesąžininga būtų kam nors padėti. Aš tik galėsiu pakonsultuoti, bet sprendimus visos ekipos priiminės pačios“, – sakė M. Plukys.
Komandų vadovas pripažįsta, kad su mažesnę bateriją turinčiu „Renault 5“ kovoti dėl absoliučios pergalės bus sudėtinga, tačiau kelia ambicingus tikslus savo klasėje.
„Pernai dėl vieno bereikalingo sustojimo likome per plauką nuo trečiosios vietos. Manau, savo klasėje turime visus šansus“, – teigė M. Plukys.
Intrigos lenktynėms suteiks ir tai, kad šiemet trasa bus važiuojama priešinga kryptimi. „Bus labai įdomu, galbūt pasikeis energijos sąnaudos ir mažesni bei lengvesni automobiliai turės pranašumą“, – svarstė jis.
Praėjusiais metais iš trijų Baltijos šalių žurnalistų rinktinių geriausią rezultatą pasiekė būtent Lietuvos komanda.
