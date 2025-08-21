Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Baltijos šalių žurnalistai vėl mes iššūkį 24 valandų elektromobilių lenktynėse: pergalės sieks su „Renault 5“

2025-08-21 11:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 11:13

Į rugsėjo 12–13 dienomis Panevėžyje vyksiančias ištvermės lenktynes „Eldrive 24H EV Race“ sugrįžta jungtinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos automobilių žurnalistų komandos. Šiemet visos trys rinktinės, suburtos „Renault“ iniciatyva, prie starto linijos stos su naujaisiais „Renault 5 E-Tech electric“ modeliais.

Renault 5 e-Tech (nuotr. gamintojo)

Į rugsėjo 12–13 dienomis Panevėžyje vyksiančias ištvermės lenktynes „Eldrive 24H EV Race“ sugrįžta jungtinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos automobilių žurnalistų komandos. Šiemet visos trys rinktinės, suburtos „Renault“ iniciatyva, prie starto linijos stos su naujaisiais „Renault 5 E-Tech electric“ modeliais.

REKLAMA
0

Visas tris Baltijos šalių komandas, kaip ir pernai, subūręs Mindaugas Plukys teigia, kad sudėtys jau patvirtintos ir išlieka panašios. Lietuvos komandoje prie Vitoldo Miliaus, Lino Butkaus, Egidijaus Babelio ir Aivaro Grigelevičiaus šiemet jungiasi Justas Lengvinas. Anot M. Plukio, jis pats veiks labiau kaip administratorius, o ne komandų vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

„Leisiu jiems patiems dėlioti savo strategijas, nesąžininga būtų kam nors padėti. Aš tik galėsiu pakonsultuoti, bet sprendimus visos ekipos priiminės pačios“, – sakė M. Plukys.

REKLAMA

Komandų vadovas pripažįsta, kad su mažesnę bateriją turinčiu „Renault 5“ kovoti dėl absoliučios pergalės bus sudėtinga, tačiau kelia ambicingus tikslus savo klasėje.

„Pernai dėl vieno bereikalingo sustojimo likome per plauką nuo trečiosios vietos. Manau, savo klasėje turime visus šansus“, – teigė M. Plukys.

Intrigos lenktynėms suteiks ir tai, kad šiemet trasa bus važiuojama priešinga kryptimi. „Bus labai įdomu, galbūt pasikeis energijos sąnaudos ir mažesni bei lengvesni automobiliai turės pranašumą“, – svarstė jis.

Praėjusiais metais iš trijų Baltijos šalių žurnalistų rinktinių geriausią rezultatą pasiekė būtent Lietuvos komanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų