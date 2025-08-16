Apžvelgė naujausią „Mitsubishi“ hibridą: „Tai yra biudžetinė „Toyota“

2017 metais japonai nusprendė savo kultinį modelį paversti krosoveriu. Jau tada „Mitsubishi“ numatė, kad greitoje ateityje gamintojai nuspręs atnaujinti daugiau įvairių kultinių modelių, paversdami juos elektriniais krosoveriais. Todėl laidoje apžvelgiamas „Mitsubishi Eclipse Cross“ nėra elektrinis modelis, o šiek tiek atnaujintas, įkraunamas hibridas.
Visai netrukus po to, kaip „Mitsubishi“ pristatė „Eclipse Cross“, įmonė parsidavė ir „prarijo“ „Nissan-Renault“, tad buvo sudarytas didžiausias pasaulyje automobilių aljansas „Renault-Nissan-Mitsubishi“. „Mitsubishi“ yra vienas iš tų gamintojų, kuris tapo auka ir nematome jo tolimesnės plėtros, nes jis pradėjo uždarinėti savo atstovybes įvairiose šalyse, įskaitant ir Lietuvą.
Automobilio charakteristika
Pasak P. Garkausko, automobilis atrodo išskirtinai, kitaip ir dailiai.
„Pabrėžkime, kad šis automobilis nevengia išskirtinių, aštrių formų. Matome įvairių panašumų į kitus japoniškus modelius ir priėmėme sprendimą, kad priekis šiek tiek primena „Lexus“, – sakė P. Garkauskas.
Tuo metu I. Paukštys komentavo, kad tai nėra labai mažas krosoveris. Jis yra priešpaskutinės kartos „Tiguano“ dydžio ir „savyje turi Toyota-Lexus jausmą.“
Na, o kas gi slepiasi po šio automobilio variklio gaubtu?
Automobilio modelis „Mitsubishi Eclipse Cross“ turi visai paslėptą variklį po oro filtro dėže, sumontuotą labai įdomioje vietoje. Vidaus degimo variklis – 4 cilindrų, 2,4 litro be jokių priverstinių pripūtimų, turbinų, kuris generuoja įspūdingą galią – netgi 98 kW, apie 130 arklių. Kaip iš tokios talpos variklio, tai yra stebėtinai mažai, bet tuomet šio variklio resursas turėtų būti didžiulis.
„Bendrai visos automobilio jėgainės yra padarytos ganėtinai pažangiai. Šiam varikliui sukti priekinius ratus padeda pirmasis elektros motoras, turintis 60 kW. Jis yra sumontuotas transmisijoje, bet šis automobilis iš viso suka 4 ratus.
Ant galinės ašies stovi dar vienas elektros motoras, kuris turi apie 70 kW, o bendrai automobilis turi beveik 140 kW, apie 188 arklio galios. Man patiko faktas, jog šio automobilio 13,8 kW baterija nėra sumontuota bagažinėje, kas dažniausiai būna įprasta įkraunamiems hibridams, atvirkščiai – po automobilio dugnu“, – pasakojo I. Paukštys.
Be to, turime itin įdomią savybę – dvi įkrovimo jungtis – įprastą „Type 2“, su kuriuo galime pakrauti automobilį 3,7 kW maksimaliu galingumu ir CHAdeMo.
„Pakelkite rankas, kas dar atsimena tokį pavadinimą – „CHAdeMo“?“, – klausė P. Garkauskas.
Įvertintas ir senoviškesnis automobilio salonas
Anot vedėjų, automobilio bagažinė – neelektrinė ir atrodo liūdnai, joje sumontuotas net akumuliatorius. O norint įlipti į saloną, reikia ganėtinai aukštai kilstelti koją, durelės lengvutės, kaip ir priklauso japoniškam automobiliui. Jis nėra baisiai sunkus, sveria 1,9 tonos. Kaip tokio dydžio įkraunamam hibridui, tai visai normalūs skaičiai.
„Automobilis beveik 2024 metų, o įlipęs į vidų jautiesi kaip 2010 metų automobilyje ir kas tada nutinka? Tada sėdi, sėdi, žiūri žiūri, pratinies, pratinies, kol pagaliau pripranti“, – tikino P. Garkauskas.
Jeigu esate įpratę matyti daug ekranų automobilyje, čia to nebus. Pastarojo salone yra mažiukas ekraniukas ir kad multimedija įsijungtų, reikia palaukti apie minutę.
Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie daug metų važinėjo, pavyzdžiui, su „Toyota“ ar kitokiais japoniškais automobiliais – šis automobilis atrodys visai kitaip. Vedėjų teigimu, jie atsisės ir jausis kaip namie, kai per daug niekas nemirga ir nemarga. Tad šio automobilio tikslinė amžiaus vairuotojų auditorija yra 50+.
Kalbant apie komfortą šaltuoju sezono metu, automobilyje yra šildomas vairas ir sėdynės. Jo grindys pakeltos, kad būtų kur įkišti bateriją ir po sėdynėmis yra dideli tarpai kaip lėktuve. Todėl po jomis galite drąsiai įsidėti papildomų daiktų ar pakišti krepšį.
„Kaip 14 kW pluginui, nėra labai prastai ir, jeigu spustelite krosą šiek tiek stipriau, variklis užsikurs – tikrai išgirsite kada. Man patinka patogūs automobiliai, noriu atsisėdęs į tokį krosoverį važiuoti patogiai – šis automobilis man tai duoda.
Elektra važiuoja gražiai, tolygiai, šiltu oru 40 kilometrų. Jeigu mieste nesukate daug kilometrų, jums užteks tokios mašinos ir jos elektros, kad važinėtumėte iki darbo ir atgal. Nereikia sukti galvos, bijoti, kad išsikraus – tada važiuosite benzinu, bet šiaip važiuoji visiškai tipiniu japonišku automobiliu“, – tvirtino P. Garkauskas.
Automobilyje yra įprasti vairavimo režimai (angl. drive mode) – ekologiškas (angl. eco), normalus (angl. normal), sniego (angl. snow), žvyro (angl. gravel), asfalto dangų (angl. tarmac).
Pagal dangą ir norimą taupymą galite pasirinkti ir hibridinės pavaros, kuri gali veikti 2 būdais, režimus.
Hibridinė pavara veikia nuosekliai. Tai reiškia, kad vidaus degimo variklis nesuka ratų, o maitina elektros motorus, kurie tą daro. O kai pavara veikia lygiagrečiai, tada įsijungia visos 3 jėgainės, kurios lygiagrečiai suka ratus. Vadinasi, tiek vidaus degimo variklis, tiek elektros motorai atiduoda galingumą ratams. Viskas įsijungia bendrai ir taip generuoja didžiulę 188 arklių galią.
„Kai atsisėdi į vidų, jausmas, kaip seno automobilio. Tas dizainas ir multimedija tokie senoviniai. Man atrodo lyg automobilis būtų tikrai ne 2021, labiau primena 2014 metų, nors ir turi senesnių japoniškų automobilių lengvumą.
Šis automobilis suteikia užtikrintumo ir su juo norisi važiuoti toli, nes neatrodo, kad čia kažkas suges greitu metu. Man tai yra biudžetinė „Toyota“. Jis viską daro taip pat gerai kaip „Toyota“, bet kainuoja mažiau“, – apibendrino I. Paukštys.
