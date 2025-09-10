Pasakė, kam ši procedūra – kompensuojama: skubėkite naudotis

Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarka, rašoma Valstybinės ligonių kasos svetainėje.
Kam dantų protezavimas kompensuojamas?
Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (PSD):
- asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
- vaikai iki 18 metų;
- asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
- asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Kaip gauti kompensuojamą dantų protezavimą?
Norėdami gauti dantų protezavimo paslaugas, asmenys turi kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios yra prirašyti (gydymo įstaiga turi būti sudariusi sutartį su ligonių kasa.
Arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir yra sudariusi sutartį su ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo (šiuo atveju reikia kreiptis su siuntimu apmokamoms PSDF biudžeto lėšomis odontologinėms paslaugoms gauti).
Konsultacijos metu gydytojas odontologas (arba retesniais ir sudėtingesniais atvejais gydytojų konsiliumas), nustatęs teisę ir dantų protezavimo pagrįstumą bei įvertinęs dantų būklę, protezuojamus dantis ir tai, kad burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), – turi suvesti duomenis į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI) ir užpildyti formą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ir elektroninio siuntimo formą Nr. E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ bei asmenį tą pačią dieną užregistruoti Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje (EVIS DP).
Taigi visi duomenys tvarkomi ir registruojami elektroniniu būdu vietoje, o asmuo papildomai jokių prašymų gydymo įstaigai ar ligonių kasai rašyti ir teikti neturi.
Konsultacijos metu asmuo iš karto informuojamas apie teisės gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas įgijimą arba neįgijimą. Įstaiga privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą.
Asmuo, turintis teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas ir užregistruotas EVIS DP, turi pasirinkti ir kreiptis į gydymo įstaigą, kuri dėl dantų protezavimo paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa.
Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos apmokamos paslaugas suteikusiai įstaigai. Jeigu gydymo įstaiga sutarties dėl minėtų paslaugų su ligonių kasa neturi, tuomet dantų protezavimo paslaugos nebus kompensuojamos ir už jas asmuo turės susimokėti savo lėšomis.
Kada galima pakartotinai gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas?
Dantų protezavimo paslaugos turės būti suteiktos per 3 metus nuo šios teisės įgijimo – asmens užregistravimo EVIS DP posistemyje. Pakartotinai kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas pacientas galės gauti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.
Išimtis taikoma:
- vaikams iki 18 metų;
- asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ar pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, jei po dantų protezavimo buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir dėl to nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija;
- asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po dantų protezavimo jiems buvo pakartotinai taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, po kurio nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija.
Šie asmenys, pakartotinai dėl dantų protezavimo gali kreiptis anksčiau, t. y. dar nepraėjus 3 metų terminui nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos ir paslaugas gauti iš karto.
Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
