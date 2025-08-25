Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Žinia Lietuvos tėvams: vaikams ši paslauga – kompensuojama

2025-08-25 15:10
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo svarbia informacija tėvams, besidomintiems dėl vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo. Atsakyta į klausimą, ar 12 metų vaikui gali būti kompensuojama atlėpusių ausų korekcijos operacija.

Operacija (nuotr. SCANPIX)
4

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook" pasidalijo svarbia informacija tėvams, besidomintiems dėl vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo. Atsakyta į klausimą, ar 12 metų vaikui gali būti kompensuojama atlėpusių ausų korekcijos operacija.

0

Tai aktuali tema, nes nemažai tėvų svarsto, ar tokia operacija yra laikoma kosmetine, ar turi medicininių indikacijų.

Atskleidė, kada gali būti kompensuojama operacija

Atsakymas padeda suprasti, kokiais atvejais operacija yra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, o kada už ją reikia mokėti patiems. 

„Klausiate? Atsakome!

Ar 12 metų vaikui gali būti kompensuojama atlėpusių ausų korekcijos operacija?

Operacija gali būti kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (#PSDF) lėšomis tik tada, kai ji atliekama ne kosmetiniu tikslu, o pagal medicinines indikacijas. Ar tokios indikacijos yra, nustato gydytojas specialistas konsultacijos metu.

Jei gydytojas išduoda siuntimą operaciniam gydymui, paslauga bus kompensuojama (tiek viešojoje, tiek privačioje gydymo įstaigoje), jei ši įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa.

Visas gydymo įstaigas, turinčias sutartis, galite rasti čia: https://tinyurl.com/4zat3ntc (laukelis „Paslaugos“ → „Dermatologinės ir plastinės procedūros (dienos chirurgija)“). 

Svarbu: ligonių kasa sumoka įstaigai už suteiktą paslaugą tiesiogiai. Kompensacija už savo lėšomis jau apmokėtas paslaugas nėra numatyta“, – rašoma įraše.

 

