TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tragedija Kyjivo srityje: berniukas paėmė tėvo šautuvą ir nušovė mergaitę

2025-08-25 08:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 08:23

Septynerių metų berniukas, žaisdamas su kaimyne, paėmė tėvo šautuvą ir nušovė šešerių metų mergaitę, rašo „Ukrinform“.

Septynerių metų berniukas, žaisdamas su kaimyne, paėmė tėvo šautuvą ir nušovė šešerių metų mergaitę, rašo „Ukrinform“.

1

Boryspilio mieste, Kyjivo srityje, septynerių metų berniukas nušovė šešerių metų mergaitę. Apie tai informavo Kyjivo srities policijos komunikacijos skyrius.

Rugpjūčio 23 d., apie 16 val., į policiją kreipėsi pranešėjas, teigęs, kad namuose rasta sąmonės netekusi mergaitė su rankos sužalojimu.

Paėmė tėvo medžioklinį šautuvą

Teisėsaugos pareigūnai preliminariai nustatė, kad berniukas kartu su kaimyne mergaite žaidė namuose, kuriuose gyvena. Jis paėmė tėvo medžioklinį šautuvą ir šovė į mergaitę. Nuo patirtų sužalojimų vaikas mirė.

Berniuko tėvas buvo sulaikytas pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso 208 straipsnį.

Boryspilio miesto policijos tyrėjai dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Berniuko tėvui taip pat iškelta baudžiamoji byla dėl tyčinio pareigos rūpintis vaiku nevykdymo ir neatsargaus šaunamojo ginklo laikymo.

Tęsiami tyrimo veiksmai siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes.

