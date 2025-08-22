Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

SADM siūlo vaikų išlaikymo išmoką didinti 59 eurais – iki 185 eurų

2025-08-22 07:22 / šaltinis: BNS
2025-08-22 07:22

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo 59 eurais – nuo 126 iki 185 eurų – padidinti maksimalią vaikų išlaikymo išmoką, mokamą, kai vaikas neturi vieno iš tėvų.

SADM (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo 59 eurais – nuo 126 iki 185 eurų – padidinti maksimalią vaikų išlaikymo išmoką, mokamą, kai vaikas neturi vieno iš tėvų.

REKLAMA
0

Ministerijos parengtos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo pataisos numato, kad tokios išmokos lubos augtų nuo 1,8 iki 2,5 bazinės socialinės išmokos (BSI). BSI nuo 2026 metų sausio turėtų didėti nuo 70 iki 74 eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

SADM sako, kad didinant šią išmoką būtų mažinama skurdo rizika, užtikrinami vaikų poreikiai nepilnose, išsituokusiose šeimose.

REKLAMA
REKLAMA

SADM skaičiuoja, kad padidinus išmoką kasmet reikės po 10,7 mln. eurų papildomų valstybės lėšų.

REKLAMA

2026 metais joms dabar planuojama skirti 25 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Pernai išmokėta 20,17 mln. eurų.   

„Sodros“ duomenimis, rugpjūtį šias išmokas gavo apie 17 tūkst. gyventojų. Vidutinis jos dydis – 121 euras.

Pataisoms turės pritarti Vyriausybė, o vėliau svarstys Seimas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų