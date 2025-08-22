SADM siūlo vaikų išlaikymo išmoką didinti 59 eurais – iki 185 eurų

Ministerijos parengtos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo pataisos numato, kad tokios išmokos lubos augtų nuo 1,8 iki 2,5 bazinės socialinės išmokos (BSI). BSI nuo 2026 metų sausio turėtų didėti nuo 70 iki 74 eurų.
SADM sako, kad didinant šią išmoką būtų mažinama skurdo rizika, užtikrinami vaikų poreikiai nepilnose, išsituokusiose šeimose.
SADM skaičiuoja, kad padidinus išmoką kasmet reikės po 10,7 mln. eurų papildomų valstybės lėšų.
2026 metais joms dabar planuojama skirti 25 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Pernai išmokėta 20,17 mln. eurų.
„Sodros“ duomenimis, rugpjūtį šias išmokas gavo apie 17 tūkst. gyventojų. Vidutinis jos dydis – 121 euras.
Pataisoms turės pritarti Vyriausybė, o vėliau svarstys Seimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!