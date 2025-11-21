 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Atskleidė, kuriuo dienos metu geriausia gerti kavą: sveikata padėkos

2025-11-21 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 10:50

Daugeliui žmonių rytinė kava yra ritualas, be kurio sunku įsivaizduoti dienos pradžią. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad kava ne tik prižadina – ji gali turėti įtakos net ir gyvenimo trukmei.

Atskleidė, kuriuo dienos metu geriausia gerti kavą (Nuotr. 123rf.com, shutterstock.com)

Daugeliui žmonių rytinė kava yra ritualas, be kurio sunku įsivaizduoti dienos pradžią. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad kava ne tik prižadina – ji gali turėti įtakos net ir gyvenimo trukmei.

REKLAMA
0

Įdomu tai, kad mokslininkai nurodo ir konkretų laiką, kada kava duoda didžiausią naudą, rašoma fakt.pl.

Kava ir ilgesnis gyvenimas: ką rodo tyrimai

Mokslininkai jau daugelį metų tiria, kaip kava veikia žmogaus organizmą. Naujausios įžvalgos atskleidžia, kad tinkamu metu geriama kava daro teigiamą įtaką savijautai, širdies veiklai ir bendrai sveikatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypač ryškūs skirtumai matomi tarp tų, kurie kavą geria anksti ryte, ir tų, kurie ją renkasi vėliau.

REKLAMA
REKLAMA

Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto tyrėjai, analizavę suaugusiųjų mitybos įpročius, nustatė, kad saikingas kavos vartojimas susijęs su mažesne priešlaikinės mirties rizika.

REKLAMA

Ataskaitoje teigiama, kad 3–5 puodeliai per dieną gali suteikti reikšmingos naudos sveikatai. Ekspertai pabrėžia, kad toks kiekis gerina kraujotakos sistemos veiklą ir palaiko organizmo atsinaujinimo procesus.

Tačiau svarbu ne tik kiekis. Tyrėjai nustatė, kad teigiamas kavos poveikis dar labiau sustiprėja tuomet, kai ji tampa rytinio meniu dalimi.

Kelintą valandą geriausia gerti kavą?

Europos kardiologų draugijos atlikta daugiau nei 40 tūkst. suaugusiųjų analizė parodė aiškų modelį: žmonės, kurie kavą gėrė tik tarp 4:00 ir 12:00 val., turėjo mažiausią ankstyvos mirties riziką.

REKLAMA
REKLAMA

Jų bendra mirtingumo rizika buvo 16 proc. mažesnė, o mirties nuo širdies ligų rizika – net 31 proc. mažesnė.

Įdomu tai, kad šios naudos nebuvo pastebėta tarp tų, kurie kavą rinkosi gerti tik popiet.

Tai rodo, kad organizmas kur kas palankiau reaguoja į kofeiną tada, kai jis suvartojamas natūralaus energijos pakilimo valandomis. Todėl kavos vartojimo derinimas su organizmo biologiniu ritmu yra itin svarbus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kodėl kava geriausiai veikia rytais?

Rytinė kava palaiko natūralų miego-budrumo ciklą ir netrikdo vakarinio poilsio. Kai kofeinas į organizmą patenka anksti, jis turi pakankamai laiko būti suardytas, todėl neišbalansuoja kūno sistemų vėliau dieną. Tai ypač svarbu, nes kokybiškas miegas stiprina širdį ir visą imuninę sistemą.

Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad kavos priešuždegiminis poveikis yra stipriausias būtent pirmosiomis dienos valandomis. Tai gali apsaugoti nuo lėtinių ligų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių sutrikimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų