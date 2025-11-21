Atskleidė, kuriuo dienos metu geriausia gerti kavą: sveikata padėkos

Įdomu tai, kad mokslininkai nurodo ir konkretų laiką, kada kava duoda didžiausią naudą, rašoma fakt.pl.
Kava ir ilgesnis gyvenimas: ką rodo tyrimai
Mokslininkai jau daugelį metų tiria, kaip kava veikia žmogaus organizmą. Naujausios įžvalgos atskleidžia, kad tinkamu metu geriama kava daro teigiamą įtaką savijautai, širdies veiklai ir bendrai sveikatai.
Ypač ryškūs skirtumai matomi tarp tų, kurie kavą geria anksti ryte, ir tų, kurie ją renkasi vėliau.
Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto tyrėjai, analizavę suaugusiųjų mitybos įpročius, nustatė, kad saikingas kavos vartojimas susijęs su mažesne priešlaikinės mirties rizika.
Ataskaitoje teigiama, kad 3–5 puodeliai per dieną gali suteikti reikšmingos naudos sveikatai. Ekspertai pabrėžia, kad toks kiekis gerina kraujotakos sistemos veiklą ir palaiko organizmo atsinaujinimo procesus.
Tačiau svarbu ne tik kiekis. Tyrėjai nustatė, kad teigiamas kavos poveikis dar labiau sustiprėja tuomet, kai ji tampa rytinio meniu dalimi.
Kelintą valandą geriausia gerti kavą?
Europos kardiologų draugijos atlikta daugiau nei 40 tūkst. suaugusiųjų analizė parodė aiškų modelį: žmonės, kurie kavą gėrė tik tarp 4:00 ir 12:00 val., turėjo mažiausią ankstyvos mirties riziką.
Jų bendra mirtingumo rizika buvo 16 proc. mažesnė, o mirties nuo širdies ligų rizika – net 31 proc. mažesnė.
Įdomu tai, kad šios naudos nebuvo pastebėta tarp tų, kurie kavą rinkosi gerti tik popiet.
Tai rodo, kad organizmas kur kas palankiau reaguoja į kofeiną tada, kai jis suvartojamas natūralaus energijos pakilimo valandomis. Todėl kavos vartojimo derinimas su organizmo biologiniu ritmu yra itin svarbus.
Kodėl kava geriausiai veikia rytais?
Rytinė kava palaiko natūralų miego-budrumo ciklą ir netrikdo vakarinio poilsio. Kai kofeinas į organizmą patenka anksti, jis turi pakankamai laiko būti suardytas, todėl neišbalansuoja kūno sistemų vėliau dieną. Tai ypač svarbu, nes kokybiškas miegas stiprina širdį ir visą imuninę sistemą.
Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad kavos priešuždegiminis poveikis yra stipriausias būtent pirmosiomis dienos valandomis. Tai gali apsaugoti nuo lėtinių ligų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių sutrikimus.
