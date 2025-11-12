Rytinę kavą pakeiskite šiuo gėrimu: rezultatas nustebins

Viena iš tokių vertingų sudedamųjų dalių yra ciberžolė.
Kuo naudinga ciberžolė?
Ciberžolė aktyviai naudojama ne tik kulinarijoje, bet ir medicinoje. Tai lemia jos sudėtis: joje yra B grupės vitaminų, askorbo rūgšties, filochinono, kalcio, geležies, fosforo, cholino, jodo, eterinių aliejų. Šaukštas ciberžolės patenkina 26 procentus paros mangano, 16 procentų paros geležies, 5 procentus paros kalio ir 3 procentus paros vitamino C poreikio.
Kas nutiks, jei ryte gersite šiltą vandenį su ciberžole?
Ciberžolė yra galinga priešuždegiminė ir antioksidacinė priemonė. Jei ūmus uždegiminis procesas yra normali imuninės sistemos reakcija į ligą, tai lėtinis uždegimas – tai sutrikimas, provokuojantis daugelio organų ir sistemų funkcionavimo gedimus.
Nuolatinis lėtinis uždegimas gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas, neurodegeneracinius procesus, medžiagų apykaitos sutrikimus ir net vėžį. O stiklinė vandens su ciberžole ryte gali tapti galinga daugelio pavojingų patologijų profilaktikos priemone.
Gerina kraujagyslių būklę. Vanduo su ciberžole ryte gerina kraujagyslių endotelį, didina kraujagyslių stiprumą ir elastingumą. Ciberžolė mažina mažo tankio lipoproteinų – vadinamojo „blogojo cholesterolio“, kurio perteklius gali sukelti kraujagyslių aterosklerozės vystymąsi – kiekį.
Alzheimerio ligos prevencija. Egzistuoja tyrimai, pagal kuriuos reguliarus ciberžolės vartojimas yra Alzheimerio ligos vystymosi prevencija.
Mažina vėžio riziką. Vanduo su ciberžole ryte sumažina vėžio atsiradimo riziką.
Antidiabetinis poveikis. Ciberžolė turi antidiabetinį poveikį, nes sustiprina gliukozės pasisavinimą ir pagerina kasos beta ląstelių funkciją.
Padeda kontroliuoti svorį. Jei kasdien vartosite ciberžolę su vandeniu 3 savaites, galite pastebėti svorio sumažėjimą. Priežastis ta, kad vandens vartojimas tuščiu skrandžiu pagreitina medžiagų apykaitos procesus, o ciberžolės pridėjimas aktyvina tulžies gamybą. Pagerėjusi tulžies sekrecija optimizuoja virškinimo procesus ir padeda organizmui kokybiškiau virškinti maistą.
Antidepresinis poveikis. Vanduo su ciberžole ryte turi ir antidepresinį poveikį. Ciberžolė negali būti laikoma savarankiška kovos su depresija priemone, bet tik kaip pagalbinė.
Kaip teisingai gerti ciberžolę su vandeniu ryte?
Egzistuoja įvairūs šio naudingo gėrimo paruošimo būdai. Paprasčiausias – į stiklinę vandens įdėti 0.5 arbatinio šaukštelio ciberžolės ir kruopščiai išmaišyti, kad neliktų gumulėlių. Gėrimą galima papildyti prieskoniais – juodaisiais pipirais, cinamonu, imbieru, medumi ar citrinos sultimis.
Rekomenduojama išgerti stiklinę vandens su ciberžole ryte iš karto po pabudimo.
Optimalu naudoti kambario temperatūros ar šiltą (iki 40 °C) vandenį.
Pasistenkite nevalgyti 30-60 minučių po to, kai išgėrėte vandenį.
Rekomenduojama vienu kartu išgerti ne daugiau kaip vieną stiklinę vandens su ciberžole.
Norint padidinti ciberžolės biologinį pasisavinimą, kuris yra gana žemas, įpilkite nedidelį kiekį juodųjų pipirų. Šiame prieskonyje esantis piperinas 20 kartų sustiprina ciberžolės biologinį prieinamumą.
Kam negalima gerti vandens su ciberžole?
Nepageidaujama ar visiškai draudžiama gerti vandenį su ciberžole ryte:
- nėščioms ir maitinančioms moterims;
- žmonėms, turintiems tulžies pūslės akmenligę anamnezėje;
- alergiškiems asmenims;
- diabetikams;
- asmenims su sumažėjusiu arteriniu kraujo spaudimu;
- žmonėms, sergantiems virškinamojo trakto organų ligomis paūmėjimo stadijoje.
