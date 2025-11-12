„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: praktiškas ir elektrinis „Škoda Elroq“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Nauji „Simply Clever“ sprendimai
„Škoda Elroq“ modelyje pirmą kartą naudojami pluoštai, gauti iš perdirbtos dėvėtos tekstilės, kurie sudaro 6 proc. bendros audinių masės. Aukštosios technologijos leido saugiai chemiškai apdoroti audinius ir sklandžiai integruoti žiedinės ekonomikos principus į gamybos procesą. Kruopštus dėmesys detalėms verpiant ir audžiant pluoštus užtikrina tiek audinio ilgaamžiškumą, tiek ir tvarumą bei komfortą.
Pasirinkus automobilį su „Lodge“ dizaino salono apdaila, apmušalams naudojama „TechnoFil“ medžiaga, kurią sudaro 75 proc. perdirbtų ECONYL pluoštų ir 25 proc. poliesterio. Šie novatoriški ECONYL siūlai yra pagaminti iš pakartotinai panaudotų nailono atliekų: žvejybos tinklai, audinių atraižos ir į sąvartynus išmesti kilimai perdirbami į naujus nailono verpalus. ECONYL nailonas garsėja puikiomis trinties savybėmis bei atsparumu dilimui, be to, jis yra 100 proc. dar kartą perdirbamas.
Elektromobilyje debiutuoja nauji „Simply Clever“ sprendimai, kurie jau tapo neatsiejami nuo „Škoda“ markės. Tarp jų – išmaniosios daiktadėžės, kurių bendra talpa siekia 48 litrus, ir specialus tinklelis įkrovimo kabeliui laikyti, sumontuotas po bagažinės dugnu.
Kompaktiškas, bet erdvus
Kaip ir būdinga čekų markės modeliams, naujasis „Elroq“ pasižymi solidžia erdve keleiviams ir didžiausia segmente bagažine, kurios talpa siekia 470 litrų. Nulenkus galines sėdynes, bagažinės talpa padidėja iki 1 580 litrų.
Jau standartinėje įrangoje montuojamas 13 colių įstrižainės centrinis informacijos ir pramogų sistemos ekranas. Elektromobilyje įdiegta naujoji vartotojo sąsaja pasižymi aiškiu, intuityviu ryšiu su vairuotoju ir nauju grafiniu dizainu. Pirmą kartą ši sistema buvo pristatyta dabartiniame „Enyaq“ bei naujosios kartos „Superb“ ir „Kodiaq“ modeliuose.
Vairuotojai gali nustatyti iki penkių sparčiųjų klavišų, leidžiančių aktyvuoti dažnai naudojamas transporto priemonės funkcijas, ir tris sparčiuosius klavišus programėlėms. Po informaciniu ir pramoginiu ekranu įrengta fizinė mygtukų juosta padeda greitai pasiekti meniu, valdančius pagalbines sistemas, važiavimo režimus, parkavimo funkcijas ir klimato kontrolę.
Gali važiuoti toli
Pirkėjams siūloma plati „Elroq“ modelių gama, apimanti tris skirtingas baterijų talpas (nuo 55 kWh iki 82 kWh) ir galios sistemas, išvystančias nuo 125 kW iki 210 kW.
Pigiausios modelio versijos „Elroq 50“ (su 55 kWh baterija) ir „Elroq 60“ (su 63 kWh baterija) varomi galiniais ratais. Atitinkamai, jų galia siekia 125 kW ir 150 kW, o maksimalus sukimo momentas – 310 Nm. Šios versijos pasiekia 160 km/val. greitį. „Elroq 50“ viena įkrova gali įveikti iki 370 km, o „Elroq 60“ – daugiau nei 400 km.
Galingesnės šio modelio versijos komplektuojamos su 82 kWh talpos baterija. Galiniais ratais varomas „Elroq 85“ išvysto 210 kW galią ir 545 Nm sukimo momentą. Šis modelis su pilna baterijos įkrova geba nuvažiuoti daugiau nei 560 km (WLTP).
Priklausomai nuo baterijos talpos taip pat skiriasi ir įkrovimo galimybės. 82 kWh baterijos palaiko iki 175 kW galią, leidžiančią įkrauti nuo 10 iki 80 proc. per 28 minutes, o mažesnės talpos baterijas turintys modeliai įkraunami iki 145 kW (55 kWh) ir iki 165 kW (63 kWh) siekiančia galia.
Konkurse dalyvaujančios „Škoda Elroq“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 154 kW / 210 AG
- Sukimo momentas: 545 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 77 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 532 km
- Svoris: 2119 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 470
- 0-100 km/val.: 6.6 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 37 650 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 58 230 €
