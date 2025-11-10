„Metų automobilio 2026“ kandidatai atsidūrė ant karštosios kėdės – juos išbandė žinomi nuomonės formuotojai

„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis 2026“ orientacinio ralio akimirkos (nuotr. Vytauto Pilkausko)