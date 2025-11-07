„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: į aukštesnę kartelę nusitaikęs „MG S5“ elektromobilis

Į Lietuvos rinką sugrįžęs „MG“ prekės ženklas, be ekonomiškų hibridinių automobilių, aktyviai plečia ir savo elektromobilių gamą. Vienas iš tokių – „MG S5“ universalas.
Įdiegtos naujos technologijos
Visi modeliai standartinėje įrangoje turi „iSMART“ sistemą, kuri leidžia vairuotojui per mobilųjį telefoną nuotoliniu būdu valdyti automobilį: jį užrakinti, rasti aikštelėje ar prieš kelionę įjungti klimato kontrolę, taip pat pasitikrinti baterijos likutį ir padangų slėgį.
Salono centre esantis 12,8 colio aukštos raiškos ekranas palaiko belaides „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas. Be to, gamintojas į pačią multimedijos sistemą jau integravo tokias populiarias programėles kaip „YouTube“, „Spotify“ ir „TikTok“.
Už saugumą kelyje atsakingas „MG Pilot“ pagalbinių sistemų paketas, apimantis aktyvų avarinį stabdymą, aklosios zonos stebėjimą ir pagalbą laikantis eismo juostos. Tačiau, skirtingai nei daugelis konkurentų, „MG S5 “ siūlo ir unikalią „MG Pilot Custom“ funkciją. Ji leidžia vairuotojui lengvai susikurti ir išsaugoti norimą pagalbinių sistemų konfigūraciją, užuot kaskart jas junginėjus rankiniu būdu.
Galiausiai, pažangios saugumo technologijos apima ir stabdžių sistemą, kurią „MG“ kūrė bendradarbiaudama su „Continental“. Automobilyje naudojama naujausios kartos, elektromobiliams pritaikyta „Continental“ stabdžių sistema ir dideli stabdžių diskai (321 mm priekyje, 300 mm gale).
Salono erdvė – išskirtinumas
Interjero erdvė – vienas iš pagrindinių šio modelio privalumų. Bagažinės talpa siekia solidžius 453 litrus, o nulenkus 60:40 santykiu dalijamas galines sėdynes, erdvė išauga iki 1441 litro. Praktiškumą padidina dviejų lygių bagažinės dugnas, specialūs kabliai daiktams tvirtinti ir standartinėje įrangoje esantis elektrinis bagažinės dangtis.
Nors praktiškumas yra stiprioji „MG5 EV“ pusė, gamintojas neaukojo ir modernių technologijų. Salono centre dominuoja 12,8 colio aukštos raiškos lietimui jautrus ekranas. Tačiau, skirtingai nei daugelis konkurentų, MG išgirdo klientų prašymus ir paliko fizinius mygtukus svarbiausioms funkcijoms valdyti.
Tiek miestui, tiek užmiesčiui
Naujasis „MG5 EV“ yra antrasis gamintojo modelis, sukurtas ant modernios, specialiai elektromobiliams pritaikytos „Modular Scalable Platform“ (MSP) platformos. Ši platforma leido inžinieriams sukurti ne tik praktišką universalą, bet ir suteikti jam dinamišką charakterį. Modelis turi klasikinę galinių varančiųjų ratų pavarą, beveik tobulą svorio paskirstymą (47:53) ir pažangią penkių svirčių galinę pakabą – derinį, skirtą užtikrinti geras valdymo savybes.
Automobilį varo kompaktiška ir efektyvi elektros pavara, generuojanti 170 kW ir 350 Nm sukimo momentą. Didžiausias šios sistemos privalumas – momentinė reakcija.
Gamintojas teigia, kad visas sukimo momentas vairuotoją pasiekia greičiau nei per 50 milisekundžių. Būtent tai leidžia „Long Range“ versijai nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 6,3 sekundės. Be to, vairuotojas gali rinktis iš penkių skirtingų važiavimo režimų, įskaitant „Snow“ (Sniegas) ir „Custom“ (Individualus) nustatymus.
Pirkėjai gali rinktis iš dviejų baterijų variantų: standartinės 49 kWh talpos arba padidintos 64 kWh talpos. Būtent pastaroji, sumontuota „Long Range“ versijoje, leidžia pagal WLTP ciklą nuvažiuoti solidų, 465 kilometrų atstumą.
Konkurse dalyvaujančio „MG S5“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Universalas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 170 kW / 231 AG
- Sukimo momentas: 350 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 62.1 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 465 km
- Svoris: 1725 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 453
- 0-100 km/val.: 6.3 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 32 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 36 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
