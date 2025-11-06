„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: nusistovėjusius stereotipus laužantis „Mercedes-Benz CLA“

„Mercedes-Benz“ pristačiusi naujos kartos CLA modelį neslepia ambicijų ir teigia, kad šis automobilis yra „inovacijų jėgainė“, turinti iš naujo apibrėžti savo klasės standartus.
Dėmesį sutelkė į technologijas
Gamintojo teigimu, naujasis CLA, palyginti su pirmtaku, pasižymi didesne erdve, komfortu ir efektyvumu. Tačiau esminės naujovės sutelktos į technologijas.
CLA yra pirmasis automobilis, visiškai veikiantis su naująja, patentuota „Mercedes-Benz“ operacine sistema (MB.OS), kuri taip pat yra praturtinta dirbtiniu intelektu. Naujoji MBUX multimedijos sistemos karta, pasak gamintojo, yra pirmoji automobilių pramonėje, vienu metu integruojanti tiek „Microsoft“, tiek „Google“ dirbtinio intelekto sprendimus.
Dideli pokyčiai įvyko ir elektrinėje pavaroje. Visiškai elektrinis CLA modelis naudoja inovatyvią 800 voltų architektūrą ir naujos cheminės sudėties baterijas, kurios leido ženkliai sutrumpinti įkrovimo laiką.
Gamintojo duomenimis, „CLA 250+“ versija vos per 10 minučių gali įsikrauti energijos, kurios pakaks nuvažiuoti iki 325 kilometrų. Maksimalus šios versijos nuvažiuojamas atstumas siekia iki 792 kilometrų.
Rimtas pareiškimas tvarumo srityje
„Mercedes-Benz“ pabrėžia, kad kuriant visiškai elektrinį CLA modelį, didelis dėmesys buvo skiriamas tvarumui. Gamintojo teigimu, per visą tiekimo grandinę automobilio CO2 pėdsakas, palyginti su ankstesnės kartos pirmtaku, yra 40 proc. mažesnis.
Šį rodiklį gamintojui pavyko pasiekti plačiai naudojant perdirbtas medžiagas. Teigiama, kad termoplastiko detalėse panaudota keturis kartus daugiau perdirbtų medžiagų, iš kurių 50 proc. sudaro iš vartotojų surinktos antrinės žaliavos.
Tvarumo principai pritaikyti ir salone. Anot „Mercedes-Benz“, kiekvienas sėdynės sluoksnis, nuo apmušalo iki putų, karkaso ir metalinių laikiklių, savo sudėtyje turi perdirbtų komponentų. Grindų danga yra pagaminta iš „Econyl“ verpalų – medžiagos, kuri yra 100 proc. perdirbta.
Gamintojas taip pat teigia, kad įgyvendinus papildomas CO2 mažinimo priemones tiekimo grandinėje ir optimizavus baterijos įkrovimo procesus, bendras sutaupymas, palyginti su pirmtaku, ateityje galėtų siekti net du trečdalius.
Geriausias klasėje efektyvumas
Skirtingai nei pirmtakas, naujasis modelis bus varomas galiniais ratais – tai sprendimas, įprastai taikomas tik aukštesnės klasės „Mercedes-Benz“ modeliuose.
Automobilio širdis – elektrinės elektros pavaros modulis (EDU 2.0). Jame sumontuotas nuolatinių magnetų sinchroninis variklis (PSM), kurį „Mercedes-Benz“ sukūrė visiškai savo jėgomis. Ši pavara yra tiesioginė VISION EQXX koncepcinio modelio technologijų išvestinė. Gamintojas pabrėžia itin aukštą, 93 procentų siekiantį efektyvumą ilgose distancijose.
Siekiant didelio efektyvumo ir tylaus veikimo, variklio konstrukcijoje pritaikyti keli inovatyvūs sprendimai. Rotoriaus magnetai išdėstyti dvigubos V formos konfigūracija, o statoriaus apvijos pagamintos naudojant vadinamąją „plaukų segtuko“ technologiją.
Svarbu ir tai, kad, palyginti su ankstesnėmis variklių kartomis, šiame PSM variklyje sunkiųjų retųjų žemės elementų dalis sumažinta beveik iki nulio. Efektyvų energijos naudojimą užtikrina aukštos kokybės silicio karbido (SiC) inverteris (keitiklis), kuris kartu su transmisijos valdymu yra integruotas į vieną bendrą komponentą.
Konkurse dalyvaujančio „Mercedes-Benz CLA“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Sedanas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 147 kW / 200 AG
- Sukimo momentas: 335 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 85 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 694 km
- Svoris: 2510 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 405
- 0-100 km/val.: 6,7 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 49 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 77 362 €
