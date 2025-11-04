„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: šalies vairuotojų pamėgtas „Kia Sportage“

„Kia“ į Europos rinką atveža atnaujintą „Sportage“ – modelį, kuris yra absoliutus gamintojo bestseleris, visame pasaulyje parduotas daugiau nei 7 milijonų tiražu. Naujoji versija pasižymi esminiais dizaino, technologijų ir komforto įrangos atnaujinimais, kuriais siekiama nustatyti naujus standartus itin konkurencingame kompaktinių visureigių segmente.
Vienas svarbiausių inžinerinių sprendimų – specialiai Europos rinkai sukurta trumpesnės ratų bazės versija. Šiuo žingsniu siekiama geresnio manevringumo ir kompaktiškumo, labiau atitinkančio Europos vairuotojų poreikius, tačiau gamintojas pabrėžia, kad vidaus erdvė dėl to nesumažėjo.
Atkreipiantis dėmesį dizainas
Atnaujinto „Sportage“ išvaizda formuojama pagal „Kia“ „Opposites United“ dizaino filosofiją. Jos esmė – švelnių, aptakių paviršių derinimas su griežtesnėmis, tvirtesnėmis formomis, siekiant sukurti solidų visureigio įvaizdį, tinkantį tiek miestui, tiek nuotykiams.
Prie automobilio išskirtinumo prisideda nauji priekinis ir galinis buferiai, taip pat nauja „Star Map“ LED žibintų linija, integruota į atnaujintas „tigro nosies“ groteles. Pirkėjai galės rinktis iš 17, 18 ar 19 colių ratlankių, o „GT-Line“ versija gaus išskirtinio dizaino 18 ir 19 colių ratus.
Salone „Kia“ siekė sukurti prabangos ir erdvės pojūtį. Dėmesį patraukia naujas dviejų stipinų vairas ir atnaujintas prietaisų skydelis su paslėptomis oro ventiliacijos angomis, kas sukuria minimalistinį ir švarų vaizdą. Atnaujinti sėdynių apmušalai suteikia daugiau komforto, o „GT-Line“ versija išsiskiria stilingu juodos ir baltos spalvų dirbtinės odos bei zomšos deriniu.
Aukščiausio lygio technologijos
Atnaujinto „Sportage“ vairuotojo aplinkos ašimi tampa naujasis „Connected Car Navigation Cockpit“ (CCnC) valdymo centras. Jį sudaro du jungtiniai 12,3 colio lenkti panoraminiai ekranai ir naujas 10 colių projekcinis ekranas (HUD). Visa svarbiausia informacija – nuo vairuotojo asistentų iki navigacijos nurodymų – pateikiama patogiai ir aiškiai matomoje zonoje.
Vairuotojo patirtį gerina ir esminiai junglumo atnaujinimai. Standartu tapo belaidė „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsaja. Tuo tarpu „Kia Connect“ paslaugos leidžia ne tik nuotoliniu būdu tikrinti automobilio būklę, bet ir naudotis „Connected Routing“ navigacija, kuri optimalų maršrutą apskaičiuoja pagal realaus laiko ir istorinius eismo duomenis. Be to, sistema palaiko „Kia In-Car Payment“ funkciją (skirtą susimokėti už parkavimą) ir turi „Wi-Fi“ interneto prieigos tašką.
Automobilis taip pat paverčiamas pramogų centru dėl naujos „Feature-on-Demand“ (FOD) platformos, leidžiančios vartotojams įsigyti papildomų funkcijų, pavyzdžiui, žaidimų ar vaizdo transliacijos paslaugų (per „WebOS“). Inžinieriai taip pat atsisakė tradicinio fizinio rakto – jį keičia „Digital Key 2.0“ technologija, leidžianti automobilį atrakinti išmaniuoju telefonu ir saugiai dalintis skaitmeniniu raktu su šeima. Garso kokybę užtikrina „Harman Kardon“ aukščiausios klasės garso sistema.
Varikliai – įvairiems skoniams
Atnaujinto „Sportage“ variklių gamoje pagrindinis dėmesys skiriamas visiškai elektrifikacijai. Gamintojas pabrėžia, kad pirkėjai galės rinktis iš trijų hibridinių technologijų: „švelniojo“ hibrido (MHEV), klasikinio hibrido (HEV) ir iš tinklo įkraunamo hibrido (PHEV), pagal savo poreikius.
Viena svarbiausių techninių naujovių – naujos kartos transmisija, skirta HEV ir PHEV versijoms. Teigiama, kad šis atnaujinimas leidžia pasiekti didesnę galią naudojant to paties darbinio tūrio variklius, lyginant su ankstesniu modeliu.
Be to, siekdama padaryti hibridines technologijas prieinamesnes, „Kia“ praplėtė pasirinkimo galimybes. Nuo šiol bus siūloma ne tik keturiais ratais varoma, bet ir pigesnė, priekiniais ratais varoma iš tinklo įkraunamo hibrido versija.
Konkurse dalyvaujančio „Kia Sportage“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Visi
- Variklio galia: 176 kW / 239 AG
- Sukimo momentas: 280 Nm
- Svoris: 2285 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 587
- 0-100 km/val.: 8,1 s
- CO2 emisija: 139 g/km
- Pradinė kaina: 28 521 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 44 921 €
