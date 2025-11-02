„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: galingas ir hibridinis „GWM Wey 03“

„GWM Wey 03“ žengia į itin konkurencingą SUV rinką, kurioje jam teks varžytis su tokiais modeliais kaip „Toyota RAV4“ ar „Volkswagen Tiguan“. Šis modelis yra vienas brandžiausių „Great Wall Motors“ koncerno produktų, aiškiai orientuotas į europietišką skonį ir aukštesnės klasės standartus.
Orientuotas į europiečius
„GWM Wey 03“ yra šiek tiek kompaktiškesnis už savo didįjį brolį – jo ilgis siekia 4,67 metro, tačiau dėl 2,75 metro ratų bazės žadama išskirtinė erdvė salone.
Gamintojas pabrėžia, kad „Wey“ linija yra GWM atsakas „premium“ segmentui, todėl didelis dėmesys skirtas ne tik švariam dizainui, bet ir interjero kokybei – salone naudojamos veganiškos, kruopščiai parinktos medžiagos.
Technologijų arsenalas
Svarbiausias „Wey 03“ koziris – technologijos. Jau bazinėje modelio versijoje automobilis siūlo 360° vaizdo kamerą, beraktę sistemą su automatiniu atrakinimu artėjant prie automobilio ir balso komandomis valdomą multimedijos sistemą.
Gamintojas pabrėžia, kad visi vairuotojo asistentai ir saugumo sistemos įeina į standartinę įrangą, o tai leido modeliui pelnyti maksimalų 5 žvaigždučių „Euro NCAP“ saugumo įvertinimą. Aukštesnėje komplektacijoje papildomai montuojamas projekcinis ekranas, automatinis parkavimo asistentas ir „Infinity“ garso sistema.
Universalus tiek mieste, tiek užmiestyje
Tačiau labiausiai „Wey 03“ išsiskiria savo iš tinklo įkraunama hibridine pavara. Automobilyje montuojama milžiniška, net 34 kWh talpos ličio jonų baterija.
Tai leidžia galingesnei, keturiais ratais varomai versijai vien elektriniu režimu nuvažiuoti iki 136 km (pagal WLTP ciklą). Bateriją galima įkrauti ir greitojo įkrovimo (DC) stotelėse – iki 80 proc. ji pasipildo per 38 minutes.
Pirkėjai gali rinktis iš dviejų pavaros variantų. Abiejų pagrindas – 2,0 litrų turbobenzininis variklis (204 AG). Priekiniais ratais varoma versija kartu su elektros motoru pasiekia 367 AG sisteminę galią ir 500 Nm sukimo momentą.
Keturiais ratais varoma versija, turinti papildomą elektros variklį ant galinės ašies, pasiekia 442 AG sisteminę galią ir 685 Nm sukimo momentą. Ši versija iki 100 km/val. įsibėgėja vos 5,3 sekundės. Abi versijos komplektuojamos su 9 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėže.
Konkurse dalyvaujančio „GWM Wey 03“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas / Elektra (PHEV)
- Varantieji ratai: Visi
- Variklio galia: 442 / 325 AG
- Sukimo momentas: 685 Nm
- Elektra nuvažiuojamas atstumas: 136 km
- Svoris: 2295 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 517 / 1289
- 0-100 km/val.: 5.3 s
- CO2 emisija: 15 g/km
- Pradinė kaina: 39 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 45 990 €
