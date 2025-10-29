„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: elektrinis ir sportiškas „Audi A6 Sportback e-Tron“

Šis modelis ne tik perkelia „A6“ vardą į nulinės emisijos erą, bet ir yra vienas pirmųjų automobilių, sukurtų ant naujausios PPE (Premium Platform Electric) platformos, kurią „Audi“ kūrė kartu su „Porsche“. Ši 800 voltų architektūros platforma yra skirta tik aukščiausios klasės elektromobiliams ir žada ne tik įspūdingą našumą bei greitą įkrovimą, bet ir puikias valdymo savybes bei erdvų saloną.
Aerodinamika ir elegancija
„A6 Sportback e-tron“ dizainas derina klasikinę „Audi“ eleganciją su futuristiniais elementais. „Sportback“ kėbulo tipas su nuožulnia stogo linija ne tik atrodo dinamiškai, bet ir yra itin efektyvus aerodinamiškai – modelio oro pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,21, o tai yra vienas geriausių rodiklių klasėje ir tiesiogiai prisideda prie didesnio nuvažiuojamo atstumo.
Modernumo įspūdį sustiprina uždaro tipo „Singleframe“ grotelės, itin ploni „Digital OLED“ galiniai žibintai ir pažangūs „Digital Matrix LED“ priekiniai žibintai.
Dėl ilgos ratų bazės ir plokščios baterijos dugne, interjeras turėtų pasiūlyti daugiau erdvės nei panašaus dydžio modeliai su vidaus degimo varikliais. Čia vairuotoją ir keleivius pasitiks naujausia „Audi MMI“ sistema su keliais ekranais, „Audi Virtual Cockpit“ ir aukščiausios kokybės apdailos medžiagos.
Naujo lygio elektromobilis
PPE platforma leidžia „A6 Sportback e-tron“ pasiūlyti įspūdingas charakteristikas. Šiam modelyje montuojama 100 kWh talpos baterija, kuri leis viena įkrova nuvažiuoti iki 756 kilometrų (pagal WLTP ciklą).
800 voltų technologija užtikrins, kad įkrovimas bus itin greitas: gamintojas žada, kad vos per 10 minučių bus galima papildyti energijos maždaug 300 kilometrų kelionei, o nuo 5 iki 80 procentų baterija įsikraus per mažiau nei 25 minutes.
Pažangi rekuperacinio stabdymo sistema taip pat yra svarbus komponentas, didinantis „Audi A6 e-tron“ efektyvumą ir nuvažiuojamą atstumą. Ši sistema gali atlikti apie 95 proc. kasdienių stabdymo procesų.
Pažangios Sistemos
Priekiniai ir galiniai žibintai yra trimačio dizaino ir siūlo skaitmeninius šviesos parašus, sujungiančius fizinį ir skaitmeninį pasaulius.
Priekyje „Audi A6 e-tron“ šeima siūlo skaitmeninius dienos žibintus su LED technologija kaip papildomą įrangą, taip pat antros kartos skaitmeninius OLED galinius žibintus.
Viename skaitmeniniame OLED skydelyje yra maždaug 45 segmentai, todėl „A6 e-tron“ galiniai žibintai darosi vis panašesni į ekraną. Tai suteikia galimybę palaikyti ryšį tarp automobilių ir padidina saugumą kelyje.
Kalbant apie antros kartos skaitmeninius OLED galinius žibintus, dešimtyje OLED panelių su 450 segmentų naudojamas specialiai sukurtas algoritmas, pagal kurį kelis kartus per sekundę sukuriamas naujas vaizdas. Aktyvus skaitmeninis šviesos parašas taip pat rodo kelią į „Audi“ apšvietimo technologijų ateitį.
Konkurse dalyvaujančio „Audi A6 Sportback e-Tron“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Hečbekas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 199 kW / 270 AG
- Sukimo momentas: 565 NM
- Varantieji ratai: Galiniai
- Baterijos talpa: 94,9 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 673 km
- Svoris: 2175 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 502 / 1330
- 0-100 km/val.: 5,4 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 62 200 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 89 275 €
