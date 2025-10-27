„Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Saugirdas Pukalskas : apie tai kodėl technologijos ir saugumas yra svarbiausia

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Koks buvo Jūsų kelias į „Lietuvos metų automobilio“ komisiją ir kas Jus motyvuoja dalyvauti šiame konkurse?
„Lietuvos metų automobilio“ komisijoje dalyvauju antrus metus. Pernai į komisiją pakvietė Valdas Valiukevičius, su kuriuo esame pažįstami daugiau nei 15 metų.
Automobilių srityje, VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedroje, dirbu daugiau nei 20 metų, tad manyčiau, kad atsiradau komisijoje visiškai natūraliai. Mano paskaitos studentams yra susijusios su automobilių konstrukcija, vidaus degimo varikliais, o atliekami moksliniai tyrimai daugiausiai susiję su vidaus degimo variklių alternatyviaisiais degalais.
Automobiliai bei jų technologinės naujovės man yra gerai žinomos, todėl šios žinios ir patirtis praverčia ir „Lietuvos metų automobilio“ rinkimuose.
Kaip apibūdintumėte komisijos nario atsakomybę, tiek prieš skaitytojus/žiūrovus, tiek prieš automobilių gamintojus?
Skaitytojams ir žiūrovams komisijos narys yra tarsi patikimumo garantas. Jie pasitiki komisijos narių vertinimais ir tikisi, kad geriausi automobiliai savo kategorijose bus išrinkti remiantis ne gamintojo pateikta informacija, o realių bandymų rezultatais. Todėl mūsų atsakomybė – būti nešališkiems, įžvalgiems, aiškiai pagrįsti savo vertinimus ir komunikuoti tai suprantamai, sąžiningai bei profesionaliai.
Automobilių gamintojams taip pat esame svarbus tarpininkas – jie pristato savo modelius, tikėdamiesi, kad šie bus vertinami sąžiningai, profesionaliai ir be išankstinių nuostatų, tačiau nevengiant konstruktyvios kritikos. Pagrindinis komisijos narių tikslas – tarnauti tiesai.
Tai reiškia išlaikyti balansą tarp nepriklausomo vertinimo, kompetencijos ir pagarbos visoms pusėms. Tik tokiu būdu „Metų automobilio“ titulas išlaikys savo autoritetą, o komisijos nariai – pasitikėjimą.
Ar yra buvę atvejų, kai Jūsų asmeninis favoritas smarkiai prasilenkė su galutiniu komisijos sprendimu? Kaip vertinate tokias situacijas?
Pernai, pirmaisiais dalyvavimo „Metų automobilio“ komisijoje metais, labai nustebau, kad mano vertinimas smarkiai nenukrypo nuo daugelio kitų komisijos narių nuomonės.
Tai rodo, kad nors automobiliai pasižymėjo aukštu technologiniu lygiu ir turėjo daug panašumų valdymo, dizaino ar saugumo srityse, tam tikros savybės, patraukiančios komisijos narių dėmesį, vertinamos panašiai.
Kokie yra trys svarbiausi kriterijai, į kuriuos Jūs asmeniškai kreipiate daugiausiai dėmesio vertindami konkurso automobilius?
Vertindamas automobilius, visų pirma, atsižvelgiu į technologinius pranašumus. Taip pat labai svarbus rodiklis yra saugumas, todėl nagrinėju, kokias saugumo sistemas automobilis turi ir kaip jos veikia. Galiausiai, man svarbus kriterijus yra ekonomiškumas ir ekologiškumas. Jeigu automobilis didelis, sunkus ir galingas, jis nebus nei ekonomiškas, nei ekologiškas, nesvarbu, kokia energija jis varomas.
Kaip manote, ar įmanoma išlikti visiškai objektyviam vertinant automobilius, kai kiekvienas turime savo asmeninių simpatijų tam tikriems prekių ženklams ar technologijoms?
Visiškai išlikti objektyviam vertinant automobilius neįmanoma, tačiau tam ir yra dešimties narių komisija. Susumavus visų narių vertinimus, galime priartėti prie pakankamai objektyvios nuomonės.
Kokia yra bandymų stovyklos svarba galutiniam vertinimui? Ar dažnai nuomonė apie automobilį kardinaliai pasikeičia būtent stovyklos metu?
Stovykloje yra sudarytos puikios sąlygos vienoje vietoje išbandyti visus automobilius. Todėl galima atlikti ne tik specializuotus testus, kurių rezultatai leidžia objektyviausiai vertinti, bet ir individualius važiavimus, kurių metu išryškėja vieno ar kito automobilio gerosios arba blogosios savybės.
Kaip, Jūsų nuomone, „Metų automobilio“ konkursas atrodys po 5–10 metų?
Manau, kad po 5 metų „Metų automobilio“ konkurse apie pusę dalyvių bus automobiliai su vidaus degimo varikliais, varomais įprastu arba sintetiniu benzinu. Dyzelinu varomų automobilių neliks, o kita dalis bus elektriniai.
Po 10 metų dominuos elektra varomi automobiliai, pasitaikys vienas kitas vandenilinis modelis, o vidaus degimo varikliais ir įprastais degalais varomų automobilių liks tik vienas ar du. Gali būti, kad atsiras automobilių, turinčių vidaus degimo variklius, tačiau varomų alternatyviaisiais degalais, kaip antai vandeniliu ar kitais e. degalais.
Kaip manote, ar Kinijos automobilių gamintojai artimiausiu metu gali tapti rimtais pretendentais į „Lietuvos metų automobilio“ titulą?
Stebint sparčią Kinijos automobilių pramonės pažangą, neabejoju, kad artimiausiu metu kiniški modeliai taps rimtais pretendentais į „Lietuvos metų automobilio“ titulą.
Šiuo metu jau matome, kad Kinijos gamintojai sparčiai gerina ne tik automobilių kokybę ir technologinį lygį, bet ir dizainą bei saugumą. Jie sparčiai žengia į Europos rinką, siūlydami konkurencingą kainos ir kokybės santykį. Jei ši kryptis išsilaikys, o modeliai bus gerai pritaikyti mūsų rinkos poreikiams ir klimatui, visiškai tikėtina, kad netolimoje ateityje jie taps rimtais pretendentais į titulą.
Jei reikėtų išrinkti ne metų, o dešimtmečio automobilį, koks modelis, Jūsų manymy, būtų vertas šio titulo ir kodėl?
Mano nuomone, dešimtmečio automobilio titulo vertas „Toyota Prius“ – 2024 metų „Lietuvos metų automobilio“ konkurso nugalėtojas. Šis modelis išsiskiria ne tik pažangia, pasaulyje analogų neturinčia hibridine pavara, bet ir gebėjimu prisitaikyti prie šiuolaikinių mobilumo reikalavimų.
Įkraunama iš tinklo hibridinė sistema leidžia kasdienius atstumus įveikti vien tik elektra, taip prisidedant prie mažesnės taršos ir tvaresnio judumo. Be to, naujosios kartos „Prius“ dizainas – tai radikalus žingsnis nuo anksčiau buvusio racionalumo prie išskirtinio vizualinio identiteto.
