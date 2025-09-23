„Lietuvos metų automobilis“ komisijos narys Justas Lengvinas: apie pokyčius konkurse ir geriausią dešimtmečio automobilį

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Koks buvo Jūsų kelias į „Lietuvos metų automobilio“ komisiją ir kas Jus motyvuoja metai iš metų dalyvauti šiame konkurse?
Kelias buvo ilgas ir nuoseklus, tačiau pats buvimas komisijoje, žvelgiant retrospektyviai, nebuvo pagrindinis tikslas. Visada norėjau apžvelgti automobilius, turėti galimybę iš arti susipažinti su naujausiais modeliais. Nuosekliai siekdamas šio tikslo, po kelerių metų atsidūriau Lietuvos žurnalistų autoklube. Bičiulių paskatintas kandidatavau į „Metų automobilio“ komisiją – pirmą kartą nepavyko, tačiau nenustojau daryti to, ką mėgstu, ir jau po metų durys į komisiją atsivėrė.
Labai vertinu galimybę būti šiame dešimtuke jau penktąjį kartą. Jaučiu ir džiaugsmą, ir didelę atsakomybę. Šį konkursą stebi visa Lietuvos automobilių industrija, taip pat ir tie, kurie renkasi naują automobilį, todėl norisi pateikti tik pagrįstus ir atsakingus vertinimus.
Per visus dalyvavimo konkurse metus, koks vienas automobilis (arba konkurso finalas) Jums asmeniškai paliko didžiausią ir neišdildomą įspūdį? Kodėl?
Labiausiai įstrigo 2023 metų finalas, kai vertinimo lentelėje atsidūrė kelis kartus kaina besiskiriantys modeliai, tokie kaip „Mercedes-Benz EQS“, „Honda Civic“, „Toyota Corolla Cross“ ir „Peugeot 308“. Tuomet nugalėjo nuostabus „Citroën C5 X“, ir daugeliui kilo klausimas: „Nejaugi „Citroën“ geresnis už „Mercedes-Benz“?“. Būtent čia ir slypi komisijos darbo sudėtingumas.
Taip, „Mercedes-Benz“ bendrai yra geresnis automobilis, bet jis ir kainuoja kelis kartus brangiau. Šis finalas puikiai iliustravo, kaip subtiliai reikia įvertinti ne tik pačias automobilio savybes, bet ir kainos bei kokybės santykį bendroje vertinimo formulėje.
Kaip apibūdintumėte komisijos nario atsakomybę, tiek prieš skaitytojus/žiūrovus, tiek prieš automobilių gamintojus?
Nugalėtojai džiaugsis, o likusieji už borto visada turės klausimų. Taip pat daugelis automobilių turi savo gerbėjų, kurie taip pat reikalaus paaiškinimų. Todėl tai didžiulė atsakomybė, reikalaujanti turėti svarių argumentų kiekvienam savo sprendimui pagrįsti. Dalinant balus tenka nuodugniai apsvarstyti visus įmanomus argumentus „už“ ir „prieš“.
Ar yra buvę atvejų, kai Jūsų asmeninis favoritas smarkiai prasilenkė su galutiniu komisijos sprendimu? Kaip vertinate tokias situacijas?
Dažniausiai galutinis septynetukas ir jo išsidėstymas lentelėje labai primena mano asmeninių favoritų sąrašą.
Kokie yra trys svarbiausi kriterijai, į kuriuos Jūs asmeniškai kreipiate daugiausiai dėmesio vertindami konkurso automobilius?
Pirmasis – įspūdis vos įsėdus ir nuvažiavus pirmuosius kilometrus. Tai retai kada apgauna ir apima ergonomiką, intuityvumą bei važiavimo dinamiką. Antra – bendras važiavimo jausmas, kurį sunku išskaidyti atskirais kriterijais. Trečia, žinoma, yra kaina. Vidutiniškas, bet protingai įkainotas automobilis mano vertinimų lentelėje dažnai atsidurs aukščiau už gerą, bet akivaizdžiai pervertintą modelį. Iš brangaus automobilio tikiesi ne tik gerų savybių, bet ir atitinkamos vertės.
Kaip per laiką keitėsi Jūsų vertinimo prioritetai? Kas buvo svarbu prieš dešimtmetį ir kas yra svarbiausia dabar?
Manau, kad esminiai kriterijai nepasikeitė. Tiesiog išbandžius šimtus automobilių ir nuvažiavus dešimtis tūkstančių kilometrų, gerokai išsiplėtė palyginamoji bazė, tad tuos pačius kriterijus įvertinti tapo lengviau ir greičiau.
Kaip manote, ar įmanoma išlikti visiškai objektyviam vertinant automobilius, kai kiekvienas turime savo asmeninių simpatijų tam tikriems prekių ženklams ar technologijoms?
Mėgstu vartoti frazę „profesionalus subjektyvumas“. Reikia nepamiršti, kad automobilis turi ir džiuginti, o mus džiugina skirtingi dalykai. Jeigu nebūtų jokio subjektyvumo, mūsų darbą galėtų atlikti aparatai, o rezultatas tilptų į „Excel“ lentelę. Tačiau pirkėjai yra žmonės, tad emocija ir tas profesionalus subjektyvumas, manau, tokiems konkursams ir suteikia prasmę.
Tiesa, nors turiu savo mėgstamų gamintojų, vertindamas automobilius stengiuosi nuo šių simpatijų atsiriboti. Praėjusiais metais mano mylimas gamintojas pristatė modelį, kuris mane nuvylė, ir tai atsispindėjo mano vertinimuose.
Kokia yra bandymų stovyklos svarba galutiniam vertinimui? Ar dažnai nuomonė apie automobilį kardinaliai pasikeičia būtent stovyklos metu?
Vertinimų stovykla yra labai svarbi dėl galimybės tą pačią dieną tiesiogiai palyginti kelis automobilius. Bent pusę, o kartais ir daugiau modelių, būnu išbandęs dar prieš stovyklą, tačiau lyginimas vietoje, turint konkurentus šalia, labai gerai atskleidžia skirtumus, kurių gali nejusti bandydamas automobilius kelių mėnesių skirtumu.
Kaip, Jūsų nuomone, „Metų automobilio“ konkursas atrodys po 5–10 metų?
Labai tikiuosi, kad iš esmės niekas nepasikeis. Gal atsiras naujų testų, naujų vertinimo kampų, bet man patinka konkursas toks, koks jis yra. Automobiliai, žinoma, sparčiai keičiasi, elektrifikuojasi, tačiau įtariu, kad kardinalių pokyčių neturėsime. Vis dar bus keturi ratai, priekinis stiklas ir vairas, o mes vis dar vairuosime.
Kokį didžiausią iššūkį šiandien matote automobilių pramonei ir kaip tai atsispindi konkurso dalyvių sąrašuose?
Vis griežtėjantys Europos Sąjungos taršos reikalavimai ir auganti gamintojų iš Kinijos konkurencija. Manau, kad tai yra nauja automobilių rinkos realybė, kuri tik stiprės.
Kaip manote, ar Kinijos automobilių gamintojai artimiausiu metu gali tapti rimtais pretendentais į „Lietuvos metų automobilio“ titulą?
Praėjusiais metais būčiau atsakęs neigiamai, bet šiemet dar nebandžiau visų pretendentų iš Kinijos. Žinau, kad Kinijos gamintojai geba labai greitai mokytis, taisyti savo produktų klaidas ir prisitaikyti prie rinkos poreikių. Manau, tai yra kelerių metų, o ne dešimtmečių, klausimas.
Jei reikėtų išrinkti ne metų, o dešimtmečio automobilį, koks modelis, Jūsų manymu, būtų vertas šio titulo ir kodėl?
„Volkswagen Passat B8“. Tai talpus, patikimas, modernus ir ekonomiškas automobilis. Nuo 2014 metų gamintas modelis dar ir šiandien atrodo šiuolaikiškai, yra racionaliai įkainotas ir atitinka visus esminius vairuotojo lūkesčius.
