TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Nuo galingo SUV iki elektrinio sedano: pirmieji „Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyviai kelia intrigą

2025-09-19 12:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 12:12

Nors konkursas „Lietuvos metų automobilis 2026“ startuos tik spalio 28-ąją, automobilių gamintojai jau aktyviai teikia paraiškas. Organizatoriai patvirtino pirmuosius keturis dalyvius, kurie rungsis dėl prestižinių apdovanojimų. Pirmąjį dalyvių ketvertą sudaro „BYD Sealion 7“, „Kia EV4“, atnaujintas „Kia Sportage“ ir „Mazda 6e“.

Lietuvos metų automobilis (nuotr. gamintojo)

Šių metų konkurse neabejotinai išsiskirs „BYD“ debiutas su „Sealion 7“. Ambicingas Kinijos gamintojas šiuo elektriniu SUV nusitaikė į vieną populiariausių segmentų, kuriame įprastai dominuoja „Tesla Model Y“ ir „Volkswagen ID.4“.

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

Konkursui pateikta galingiausia, visais ratais varoma versija su dviem elektros varikliais, generuojančiais įspūdingą galią. Ji leidžia iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 4,5 sek. Didelės talpos 91,3 kWh baterija žada 502 km nuvažiuojamą atstumą (pagal WLTP), o gausi standartinė įranga – 360 laipsnių vaizdo kamera, adaptyvi greičio palaikymo sistema – patvirtina, kad „BYD“ ambicijos žengti į premium segmentą yra pagrįstos.

Pietų Korėjos milžinė „Kia“ į kovą stoja su dviem visiškai skirtingais ginklais. Pirmasis – drąsaus dizaino, koncepcinį modelį primenantis kompaktiškas elektrinis hečbekas „Kia EV4“.

Šis modelis orientuotas į vairuotojus, pavargusius nuo SUV dominavimo. Konkursui pateikta galiniais ratais varoma versija su 81,4 kWh baterija, kuri, pasak gamintojo, leis viena įkrova nuvažiuoti iki 584 km. „EV4“ taip pat stebins tokiomis technologijomis kaip elektros energijos tiekimo funkcija (V2L), leidžianti automobiliui tapti mobiliu energijos šaltiniu.

Greta jo – atnaujintas „Kia Sportage“, puikiai pažįstamas ir populiarus SUV, šįkart konkurse dalyvausiantis su hibridine pavara, išvystančia 210 AG. Tai – pragmatiškas, patikimas ir laiko patikrintas žaidėjas rinkoje.

Didelę intrigą kelia „Mazda 6e“. Japonijos gamintojas su stilingu elektriniu sedanu žengia į segmentą, kuriame tvirtai įsitvirtinę tokie modeliai kaip „BMW i4“ ir „Tesla Model 3“.

Konkurse dalyvaus galiniais ratais varomas sedanas su 258 AG galios varikliu, leidžiančiu beveik penkių metrų ilgio automobiliui iki 100 km/val. įsibėgėti per 7,6 sek. 68,8 kWh baterija suteiks 479 km nuvažiuojamą atstumą viena įkrova – ne rekordinį, bet „Mazda“ stiprybė slypi kitur: išskirtiniame dizaine ir vairavimo savybėse. Šis modelis itin svarbus visam mažėjančiam vidutinės klasės sedanų segmentui.

Artimiausiomis savaitėmis dalyvių sąrašas neabejotinai plėsis, tačiau jau dabar aišku: „Lietuvos metų automobilis 2026“ rinkimai žada atkaklią kovą tarp lietuviams gerai žinomų automobilių gamintojų bei visiškų naujienų rinkoje.

