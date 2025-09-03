Paskelbta „Lietuvos metų automobilio 2026“ komisija: geriausiųjų paieškos patikėtos savo srities profesionalams

„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)
„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla (nuotr. Vytauto Pilkausko)