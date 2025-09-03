Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Paskelbta „Lietuvos metų automobilio 2026“ komisija: geriausiųjų paieškos patikėtos savo srities profesionalams

2025-09-03
Rugsėjo 2-ąją, kasmetiniame asociacijos „Lietuvos žurnalistų autoklubas“ susirinkime, buvo patvirtinta komisija, kuri rinks geriausią 2026-ųjų Lietuvos metų automobilį.

Dešimties narių komisijos laukia intensyvus mėnesio trukmės bandymų maratonas, kuris vyks nuo spalio 28 d. iki lapkričio 28 d.

„Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla
Šiemet nugalėtoją rinks devyni patyrę automobilių žurnalistai ir vienas transporto inžinerijos mokslininkas. Komisijai tradiciškai vadovaus autoklubo prezidentas Valdas Valiukevičius, o joje ir toliau dirbs visuose konkursuose nuo pat 1997-ųjų dalyvaujantis Renaldas Gabartas.

Akademinės bendruomenės kompetenciją užtikrins VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Saugirdas Pukalskas.

Pilna „Lietuvos metų automobilio 2026“ komisijos sudėtis:

  • Valdas Valiukevičius – Autoklubo prezidentas, automobilių ekspertas, knygų autorius;
  • Renaldas Gabartas – automobilių sporto žurnalistas, konkurso komisijos narys nuo 1997 m.;
  • Justas Lengvinas – automobilių ir motociklų apžvalgininkas;
  • Linas Butkus – ilgametis „Verslo žinių“ redakcijos narys;
  • Vitoldas Milius – „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinio „Autobest“ konkurso komisijos narys;
  • Jurgis Paplaitis – automobilių ir motociklų apžvalgininkas, „Motorai“ laidos vedėjas;
  • Egidijus BabelisTV6 laidos „Autopilotas“ žurnalistas;
  • Žilvinas Pekarskas15min rubrikos „Gazas“ redaktorius;
  • Vytautas Pilkauskas – automobilių ir autosporto fotografas;
  • Doc. dr. Saugirdas Pukalskas – VILNIUS TECH Automobilių inžinerijos katedros vedėjas.

Per mėnesį truksiantį bandymų maratoną komisijos nariai testuos visus naujus automobilių modelius, kurie šiemet debiutavo Lietuvos rinkoje.

Vertinimas bus atliekamas pagal plačią kriterijų gamą, apimančią automobilio saugumą, technologines inovacijas, dinamines savybes, energijos efektyvumą, kainos ir kokybės santykį bei kasdienio naudojimo patogumą.

TV3.lt portalo skaitytojai vėl galės išrinkti „Tautos automobilį“

„Lietuvos metų automobilis 2026“ konkurso informaciniu partneriu išlieka TV3 grupė. Tai reiškia, kad prasidėjus konkursui, tv3.lt portalo skaitytojai galės dalyvauti „Tautos automobilio“ rinkimuose. 

Viso konkurso metu portalo skaitytojai galės balsuoti už savo favoritą iš visų konkurse dalyvaujančių naujų modelių ir taip išrinkti, kuris automobilis, jų nuomone, yra verčiausias nugalėtojo vardo. Ši nominacija suteikia progą savo nuomonę išsakyti plačiajai visuomenei ir dažnai parodo, kurie modeliai sulaukia didžiausių gyventojų simpatijų, nepriklausomai nuo pagrindinės komisijos vertinimo.

