Automobilių miškas Nevados dykumoje: kaip vienas apverstas automobilis tapo turistų traukos centru

XX amžiaus pradžioje, aukso karštligės laikais, Goldfilde gyveno per 20 000 žmonių. Tačiau išsekus aukso gysloms, miestas pamažu ištuštėjo ir šiandien yra vadinamas „miestu vaiduokliu“, kuriame likę vos keli šimtai gyventojų. Būtent ši apleista aplinka tapo puikia drobe neįprastam meno projektui.
Viskas prasidėjo 2002 metais, kai vietos gyventojas Markas Rippie, svajojęs sukurti didžiausią pasaulyje automobilių mišką, įkasė į smėlį pirmąjį apverstą automobilį.
Vėliau prie jo prisijungė menininkai Chadas Sortas ir Zakas Sargentas. Jų moto – „kurti, o ne griauti“. Taip apleisti automobilių kėbulai virto meno kūriniais, kurie nuolat keičiasi, pasipildydami naujais grafičių piešiniais.
Šiandien šis „automobilių miškas“ yra populiari vieta tarp turistų ir fotografų, ypač ieškančių unikalių kadrų socialiniams tinklams.
Teigiama, kad geriausias laikas apsilankyti yra saulei leidžiantis, o patyrusiems fotografams – žvaigždėtą naktį.
Instaliacija yra atvira visą parą, įėjimas nemokamas (nors aukos yra laukiamos), o ją galima pasiekti automobiliu maždaug per tris valandas iš Las Vegaso.
