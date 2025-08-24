Italijoje – drastiškos baudos vairuotojams: už tam tikrus pažeidimus gresia 18 tūkst. eurų

Baudos dydis priklauso nuo išmestų daiktų pobūdžio. Už smulkesnes šiukšles, tokias kaip nuorūkos, pakuotės ar plastikiniai buteliai, gresia bauda iki 1 800 eurų.
Tačiau išmetus didesnius ar pavojingesnius daiktus, pavyzdžiui, stiklinius butelius, metalines skardines ar didelius šiukšlių maišus – bauda gali siekti net 18 000 eurų.
Baudos dar labiau griežtėja, jei pažeidimas padaromas saugomose teritorijose, pavyzdžiui, nacionaliniuose parkuose ar gamtos rezervatuose.
Tokiais atvejais vairuotojui gali būti ne tik skirta piniginė bauda, bet ir atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ypač rimtais atvejais numatytas net trumpalaikis laisvės atėmimas.
Užsienio vairuotojai neturėtų tikėtis, kad išvengs atsakomybės. Remiantis Europos Sąjungos tarpvalstybinio keitimosi informacija taisyklėmis, Italijos pareigūnai, pagal automobilio registracijos numerį nustatę pažeidėją, siunčia pranešimą į šalį, kurioje automobilis registruotas.
Nesumokėjus baudos, skola gali būti išieškoma per antstolius, o pats vairuotojas, kitą kartą atvykęs į Italiją, gali būti sulaikytas, kol nesumokės baudos.
Italijos valdžios teigimu, tokių griežtų priemonių imtasi siekiant spręsti įsisenėjusią problemą, kuri kenkia ne tik aplinkai, bet ir eismo saugumui, nes iš automobilio išmesti daiktai gali apgadinti kitas transporto priemones ar net sužaloti žmones.
