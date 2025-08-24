Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Italijoje – drastiškos baudos vairuotojams: už tam tikrus pažeidimus gresia 18 tūkst. eurų

2025-08-24 16:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 16:01

Italijos vyriausybė įvedė itin griežtas baudas vairuotojams, pro automobilio langą metantiems šiukšles. Nuo rugpjūčio pradžios galiojantys pakeitimai numato, kad už didesnių daiktų išmetimą gali tekti sumokėti net iki 18 000 eurų. Svarbu tai, kad taisyklės galioja ir užsienio turistams, o pažeidimą galima užfiksuoti eismo stebėjimo kameromis, vairuotojo net nestabdant.

Italijos policija (nuotr. Unsplash.com)

Italijos vyriausybė įvedė itin griežtas baudas vairuotojams, pro automobilio langą metantiems šiukšles. Nuo rugpjūčio pradžios galiojantys pakeitimai numato, kad už didesnių daiktų išmetimą gali tekti sumokėti net iki 18 000 eurų. Svarbu tai, kad taisyklės galioja ir užsienio turistams, o pažeidimą galima užfiksuoti eismo stebėjimo kameromis, vairuotojo net nestabdant.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baudos dydis priklauso nuo išmestų daiktų pobūdžio. Už smulkesnes šiukšles, tokias kaip nuorūkos, pakuotės ar plastikiniai buteliai, gresia bauda iki 1 800 eurų.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Tačiau išmetus didesnius ar pavojingesnius daiktus, pavyzdžiui, stiklinius butelius, metalines skardines ar didelius šiukšlių maišus – bauda gali siekti net 18 000 eurų.

Baudos dar labiau griežtėja, jei pažeidimas padaromas saugomose teritorijose, pavyzdžiui, nacionaliniuose parkuose ar gamtos rezervatuose.

Tokiais atvejais vairuotojui gali būti ne tik skirta piniginė bauda, bet ir atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ypač rimtais atvejais numatytas net trumpalaikis laisvės atėmimas.

Užsienio vairuotojai neturėtų tikėtis, kad išvengs atsakomybės. Remiantis Europos Sąjungos tarpvalstybinio keitimosi informacija taisyklėmis, Italijos pareigūnai, pagal automobilio registracijos numerį nustatę pažeidėją, siunčia pranešimą į šalį, kurioje automobilis registruotas.

Nesumokėjus baudos, skola gali būti išieškoma per antstolius, o pats vairuotojas, kitą kartą atvykęs į Italiją, gali būti sulaikytas, kol nesumokės baudos.

Italijos valdžios teigimu, tokių griežtų priemonių imtasi siekiant spręsti įsisenėjusią problemą, kuri kenkia ne tik aplinkai, bet ir eismo saugumui, nes iš automobilio išmesti daiktai gali apgadinti kitas transporto priemones ar net sužaloti žmones.

