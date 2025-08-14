JAV startuolis pristatė revoliucinį variklį: ar jis išgelbės tradicinius automobilius?

Daugeliui dvitaktis variklis asocijuojasi su praeities reliktais – „Trabant“ automobiliais, senais motociklais ar sodo technika. Dėl tokių akivaizdžių trūkumų kaip didelė tarša, kurią lemia su degalais maišoma ir deginama alyva, bei didokų degalų sąnaudų, ši variklių konfigūracija automobilių pramonėje neprigijo ir buvo užmiršta.
Tačiau dabar Detroite įsikūręs startuolis „Alpha-Otto Technologies“ siekia prikelti šią koncepciją naujam gyvenimui ir taip užtikrinti vidaus degimo variklių ateitį.
Jų sukurta jėgainė „REV Force“ išsiskiria tuo, kad yra pritaikyta naudoti beveik bet kokius degius degalus: nuo benzino, dyzelino ar žibalo iki anglies dvideginio neišskiriančių alternatyvų, tokių kaip etanolis, amoniakas ar vandenilis.
Įspūdingi rodikliai ir inovatyvūs sprendimai
Įmonės įkūrėjų Johno L. Krzeminiski ir Davido D. Dusseau išbandytas prototipas su dviem lygiagrečiais cilindrais ir kompresoriumi pademonstravo įspūdingus rezultatus. Vos 48 kg sveriantis kompaktiškas agregatas pasiekė 175 AG galią, o gamintojo teigimu, jo potencialas siekia net 223 AG ir 176 Nm sukimo momentą.
Svarbiausia, kad deklaruojamas variklio šiluminis naudingumo koeficientas siekia 50 proc. – tai itin aukštas rodiklis, prilygstantis pažangiausiems ir efektyviausiems vidaus degimo varikliams. Toks rezultatas pasiektas išsprendus esmines senųjų dvitakčių variklių problemas.
Variklis naudoja keturtakčiams būdingą sauso karterio tepimo sistemą. Tai reiškia, kad alyva nėra maišoma su degalais, todėl visiškai išvengiama jos degimo ir su tuo susijusios taršos.
Skirtingai nei anksčiau, įsiurbimas vyksta ne per karterį. Orą į cilindrus tiekia kompresorius, o degalai įpurškiami tiesiogiai.
Šis procesas valdomas itin preciziškai: degalai įpurškiami tik po to, kai elektroniškai valdomas sukamasis vožtuvas visiškai uždaro išmetimo angą. Taip užtikrinama, kad į išmetimo sistemą nepatektų nesudegusio kuro.
Lankstumas ir kiti privalumai
Gebėjimą prisitaikyti prie skirtingų degalų užtikrina sudėtingas elektroninis valdymo blokas. Jis realiu laiku reguliuoja suspaudimo laipsnį, darbinį tūrį ir degimo parametrus.
Pasak kūrėjų, variklis gali veikti naudojant itin liesą degalų ir oro mišinį, taip pasiekiant „precedento neturintį“ ekonomiškumą ir mažą taršą.
Dėl paprastesnės konstrukcijos – dvitaktis variklis neturi dujų skirstymo mechanizmo su velenėliais ir vožtuvais. Jis taip pat yra ne tik lengvesnis ir kompaktiškesnis už keturtaktį analogą, bet ir pigesnis pagaminti bei paprastesnis prižiūrėti.
Nors serijinės gamybos data dar neaiški, „Alpha-Otto Technologies“ teigia esantys „arti technologijos pritaikymo serijinei gamybai“. Potencialus pritaikymas taip pat labai platus: nuo automobilių ir hibridinių pavarų iki stacionarių elektros generatorių.
