„Gero vakaro šou“ laidoje – netikėtumas: Monika Liu pabučiavo Mantą Wizard

Laidos vedėjas Mantas Wizard priminė Monikai vieną iš jos garsiausių pasirodymų:
„Tu atlikinėdama dainą „Šampanas“ padavei mikrofoną jaunam gerbėjui ir jį pabučiavai. Ar tau negaila to žmogaus? Juk dabar visas merginas jis lygins su tavim – tobula scenos diva.“
„Tai jam tada visos atrodys labai geros, žinok. Nes man atrodo, aš tada šašlyko buvau užvalgiusi su svogūnais! Tai jam tik lengviau bus išsirinkti“, – juokėsi dainininkė.
Pabučiavo laidos vedėją
Ji prisiminė, kad šią akimirką po koncerto pastebėjo ir socialiniuose tinkluose.
„Aš mačiau tą video „Tiktoke“! Bet ką reiškia pabučiavau? Na, pažiūrėk“, – ištarė Monika ir pabučiavo laidos vedėją Mantą.
„Tai kaip čia skaitosi?“ – smalsavo dainininkė.
„Čia kaip brolis su seserimi“, – šmaikščiai atsakė M. Wizard.
„Tai va, toks ir buvo“, – sakė Monika.
Vedėjas nedelsdamas žėrė komplimentus Monikai Liu. Esą ji dabar kvepia fantastiškais kvepalais, jokio šašlyko. Na, o ji į tai atsakė, kad tai visgi natūralus prakaitas.
„Bet matai – nieko nesugadinau, viskas elegantiškai!“ – apibendrino M. Liu.
Galiausiai atlikėja prisipažino, kad bučiniai scenoje – visai ne naujiena. Per koncertus, kai atlikėja dainuoja „Šampaną“, visada pabučiuoja kokį nors klausytoją.
„Aišku, jeigu jis neprieštarauja“, – šyptelėjo M. Liu.
