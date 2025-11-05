 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Gero vakaro šou“ laidoje – netikėtumas: Monika Liu pabučiavo Mantą Wizard

2025-11-05 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-11-05 21:15

Dainininkė ir charizmatiškoji scenos žvaigždė Monika Liu vėl nustebino savo atvirumu ir humoru. Laidoje „Gero vakaro šou“ ji prabilo apie vieną įsimintiniausių koncertų akimirkų, kai dainuodama „Šampaną“ netikėtai pabučiavo gerbėją. Tačiau, pasirodo, šis bučinys nebuvo toks tobulas, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

3

Laidos vedėjas Mantas Wizard priminė Monikai vieną iš jos garsiausių pasirodymų:

„Tu atlikinėdama dainą „Šampanas“ padavei mikrofoną jaunam gerbėjui ir jį pabučiavai. Ar tau negaila to žmogaus? Juk dabar visas merginas jis lygins su tavim – tobula scenos diva.“

„Tai jam tada visos atrodys labai geros, žinok. Nes man atrodo, aš tada šašlyko buvau užvalgiusi su svogūnais! Tai jam tik lengviau bus išsirinkti“, – juokėsi dainininkė.

Pabučiavo laidos vedėją

Ji prisiminė, kad šią akimirką po koncerto pastebėjo ir socialiniuose tinkluose.

„Aš mačiau tą video „Tiktoke“! Bet ką reiškia pabučiavau? Na, pažiūrėk“, – ištarė Monika ir pabučiavo laidos vedėją Mantą.

„Tai kaip čia skaitosi?“ – smalsavo dainininkė.

„Čia kaip brolis su seserimi“, – šmaikščiai atsakė M. Wizard.

„Tai va, toks ir buvo“, – sakė Monika.

Vedėjas nedelsdamas žėrė komplimentus Monikai Liu. Esą ji dabar kvepia fantastiškais kvepalais, jokio šašlyko. Na, o ji į tai atsakė, kad tai visgi natūralus prakaitas.

„Bet matai – nieko nesugadinau, viskas elegantiškai!“ – apibendrino M. Liu.

Galiausiai atlikėja prisipažino, kad bučiniai scenoje – visai ne naujiena. Per koncertus, kai atlikėja dainuoja „Šampaną“, visada pabučiuoja kokį nors klausytoją.

„Aišku, jeigu jis neprieštarauja“, – šyptelėjo M. Liu.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

