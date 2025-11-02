Broliai Lavrinovičiai atskleidė, kaip juos atskirti – liepė atkreipti dėmesį į 1 dalyką

K. Lavrinovičius tikina, kad juos atskirti visai nesunku – tik reikia žinoti, kaip atrodo jų tėvai.
„Atskirti mus labai lengva – aš panašus į tėvą, o Darjušas – į mamą“, – sako K. Lavrinovičius.
„Tai ką, mūsų mama su barzda?“ – juokaudamas, brolio klausė D. Lavrinovičius.
Dvyniai tikina, kad jų tėvų bruožai išduoda, kuris yra kuris.
„Paėmus tėvų nuotrauką ir jų viduryje pastačius mano brolį, galima matyti, kad jo bruožai labiau panašūs į tėvo. O jei pastačius į vidurį mane – pamatysi, kad mano bruožai atitinka mamos“, – sako D. Lavrinovičius.
Lavrinovičiai supranta, kad kai jie yra dviese, šalia vienas kito, žmonėms juos atskirti sunku, tačiau pažada, kad minėtu būdu brolius atskirti bus daug lengviau.
