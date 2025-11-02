 
TV3 naujienos > TV

Broliai Lavrinovičiai atskleidė, kaip juos atskirti – liepė atkreipti dėmesį į 1 dalyką

2025-11-02 10:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-11-02 10:45

Laidoje „Gero vakaro šou“ svečiavosi visiems puikiai pažįstami ir mylimi krepšininkai – broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai. Identiškus dvynius ne vienas painioja, tačiau krepšininkai atskleidė detalę, kuri leidžia juos atskirti.

Identiškus dvynius ne vienas painioja, tačiau krepšininkai atskleidė detalę, kuri leidžia juos atskirti.

6

K. Lavrinovičius tikina, kad juos atskirti visai nesunku – tik reikia žinoti, kaip atrodo jų tėvai.

„Atskirti mus labai lengva – aš panašus į tėvą, o Darjušas – į mamą“, – sako K. Lavrinovičius.

„Tai ką, mūsų mama su barzda?“ – juokaudamas, brolio klausė D. Lavrinovičius.

Dvyniai tikina, kad jų tėvų bruožai išduoda, kuris yra kuris.

„Paėmus tėvų nuotrauką ir jų viduryje pastačius mano brolį, galima matyti, kad jo bruožai labiau panašūs į tėvo. O jei pastačius į vidurį mane – pamatysi, kad mano bruožai atitinka mamos“, – sako D. Lavrinovičius.

Lavrinovičiai supranta, kad kai jie yra dviese, šalia vienas kito, žmonėms juos atskirti sunku, tačiau pažada, kad minėtu būdu brolius atskirti bus daug lengviau.

Laida „Gero vakaro šou“ kievieną trečiadienį 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

paprasta
paprasta
2025-11-02 10:56
vienas bukas, kitas bukesnis.
Atsakyti
Laurynas
Laurynas
2025-11-02 11:02
Geriausia i seitis yra tu bukiu isvis nerodyt !!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
