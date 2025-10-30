Kaip suplanuoti savaitės apsipirkimą, sutaupyti ir išvengti maisto švaistymo?

Apie tai, kodėl verta planuoti savaitės apsipirkimą, kalba ir „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Jos teigimu, sąmoningas planavimas padeda ne tik išleisti mažiau, bet ir išvengti chaotiškų sprendimų. Štai keli naudingi patarimai, kurie padės sutaupyti ir išvengti maisto švaistymo.
1. Planuokite savaitės meniu
Vienas iš svarbių žingsnių – savaitės meniu. Iš pradžių gali atrodyti sudėtinga suplanuoti septynias dienas į priekį, bet su praktika tai taps įpročiu. Pavyzdžiui, vieną vakarą suplanuokite makaronų patiekalą, kitą – troškinį, o savaitgalį – kažką šventiškesnio. Taip iš anksto žinosite, kokių ingredientų reikės ir galėsite juos įsigyti vienu kartu.
Pasak Jūratės Cvilikienės, tinkamai suplanuotas meniu gali ženkliai sumažinti išlaidas. „Įvairūs tyrimai rodo, kad išmanus, kūrybiškas, lankstus planavimas gali padėti sutaupyti nuo 20 iki 40 proc. išlaidų maistui. Pasiruošimas yra reikalingas, nes kitaip gali kilti grėsmė ne tik prisipirkti daugiau maisto produktų, bet ir išleisti daugiau pinigų“, – aiškina specialistė.
2. Patikrinkite, ką turite namuose
Prieš rašydami pirkinių sąrašą, apžiūrėkite spinteles ir šaldytuvą. Galbūt turite dar nepanaudotų kruopų, miltų ar konservų? Jei taip, tuomet pakaks įsigyti tik šviežių daržovių ar mėsos.
Specialistės teigimu, lietuviai išmeta labai daug maisto, todėl prieš išsiruošiant į parduotuvę, kiekvienam verta peržiūrėti turimus produktus. „Galima pasitelkti dirbtinį intelektą, kaip geriausiai panaudoti turimus maisto produktus ir ko reikėtų papildomai nusipirkti“ – dalinasi pašnekovė. Pasak jos, taip galima išvengti perteklinio apsipirkimo ir maisto švaistymo.
3. Sudarykite pirkinių sąrašą ir išsaugokite jį
Pirkinių sąrašas padeda išvengti spontaniškų pirkinių ir užtikrina, kad nepraleisite svarbių produktų. „Swedbank“ Finansų instituto vadovė pastebi, kad tokie planavimo įpročiai glaudžiai susiję su bendru finansų valdymu. „Tie žmonės, kurie skiria laiko savo finansų peržiūrai, planavimui, tikslų nusistatymui ir imasi veiksmų jų pasiekimui, dažniausiai gali pasidžiaugti stabilesne finansine situacija ir mažesnėmis chaotiškomis išlaidomis. Be jokios abejonės, tai tinka ir išlaidoms maistui“, – sako ji.
4. Naudokitės užsakymų istorija
Dažniausiai perkame panašius produktus – tą pačią duoną, pieną, daržoves. Tad kam viską rinktis iš naujo? „Barboroje“ galite pasinaudoti užsakymų istorija ar susikurti prekių ruošinius – taip greitai papildysite krepšelį savo mėgstamais produktais ir sutaupysite laiko. Be to, žinodami, kokie pirkiniai kartojasi kiekvieną savaitę, galėsite tiksliau apskaičiuoti, kiek maisto šeimai iš tikrųjų reikia ir taip sumažinti jo švaistymą.
5. Prisitaikykite prie akcijų
Planuojant savaitės meniu pravartu peržvelgti, kas šią savaitę kainuoja mažiau. „Barboroje“ visada rasite akcijų pagrindiniams patiekalų ingredientams – žuviai, mėsai, daržovėms – todėl lengva suplanuoti skanius ir nebrangius patiekalus. Pavyzdžiui, jei lašiša parduodama su nuolaida, suplanuokite du patiekalus: vieną dieną ją kepkite, o kitą – panaudokite salotose. Taip panaudosite visą produktą ir išvengsite maisto švaistymo. Be to, akcijos gali tapti puikia proga išbandyti naujus receptus – jei matote, kad tam tikros daržovės ar kruopos kainuoja pigiau, pabandykite įtraukti jas į savaitės valgiaraštį. Tokiu būdu meniu taps įvairesnis, o išlaidos – mažesnės.
6. Pirkite tik tiek, kiek reikia
Vienas svarbiausių taupymo principų – nepersistengti su kiekiais. Jei žinote, kad per savaitę išgeriate du pakelius pieno, nepirkite penkių – dalis jų gali pasenti. Jei mėgstate šviežią duoną, geriau užsisakyti mažesnį kepalą du kartus per savaitę.
Šį principą specialistė siūlo taikyti ir tvarkantis su asmeniniu ar šeimos biudžetu. „Būtų labai gerai, jei gavę atlyginimą pradėtumėte nuo dalies pinigų atidėjimo ilgalaikiams tikslams – saugumo pagalvei, investicijoms į ateitį. Tuomet likusius paskirstykite pagal sritis – maistui viena suma, rūbams – kita, pramogoms – trečia. Tokiu būdu turėtų būti lengviau suvaldyti išlaidas. Limitai ne tik suteikia saugumo, bet ir dažnai paskatina kūrybiškiau panaudoti jau turimus resursus“, – teigia J. Cvilikienė.
Visus šiuos patarimus nesunkiai galima įgyvendinti naudojantis „Barbora“ platforma. Čia patogu naršyti prekių kategorijose ar naudotis paieška – radus norimą receptą, reikalingus produktus galima iš karto sudėti į krepšelį ir taip formuoti savaitės meniu. Užsakymų istorijoje galite greitai peržvelgti, ką įsigijote anksčiau ir net pakartoti praėjusios savaitės apsipirkimą, o jeigu reikia - pridėti prie jo, ko reikia šiai savaitei. Be to, „Barbora“ suteikia galimybę susikurti kelis skirtingus sąrašus, pavyzdžiui, „Savaitės meniu“, „Vaikų užkandžiai“ ar „Šaldytuvo papildymas“, kuriuos vėliau paprasta pakoreguoti pagal naują planą. Nuolat atnaujinamas akcijų skyrius padeda lengvai pastebėti, kokias prekes šiuo metu labiausiai apsimoka įsigyti, o prie kiekvieno produkto aiškiai nurodytas svoris ar pakuotės dydis palengvina planavimą ir padeda išvengti perteklinių kiekių.
Dar vienas privalumas – apsiperkant „Barboroje“ galite realiu laiku matyti bendrą sumą ir kiekius, tad iš karto žinote, kiek išleisite ir galite lengvai kontroliuoti biudžetą, dar prieš paspausdami „Pirkti“.