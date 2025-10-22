Penki natūralūs patarimai dantų skausmo malšinimui

DRUSKOS TIRPALAS
Vieną arbatinį šaukštelį druskos reikėtų ištirpinti vienoje stiklinėje šalto virinto vandens. Tokiu tirpalu burną galima skalauti tiek kartų, kiek tik reikia. Druska ne tik mažina uždegiminius procesus, švelniai dezinfekuoja, stabdo bakterijų augimą bet ir... slopina skausmą. Verta išmėginti, nes tai saugus, efektyvus ir paprastas būdas greitai ir natūraliai, pasitelkiant vien tik namines priemones, sumažinti dantų skausmą.
GVAZDIKĖLIŲ ALIEJUS
Gvazdikėlių aliejus jau nuo seno vartojamas odontologijoje. Jame esantis eugenolis veikia kaip visiškai natūralus anestetikas. Gvazdikėlių aliejaus užlašinus ant vatos tampono (geriausia, kad vata būtų sterili), reikia suvilgytą tamponą uždėti ant skaudančios vietos – dantenų ar paties danties. Jei namuose nėra gvazdikėlių aliejaus, galima pakramtyti ir pačių gvazdikėlių – kramtant išsiskiria aliejus ir poveikis tokiu atveju yra panašus.
ŠALČIO KOMPRESAS
Šaltis mažina tinimą, skausmą, paraudimą – visus pagrindinius uždegimo simptomus. Rekomenduojama kelis ledukus suvynioti į natūralaus ir švaraus audinio skiautę ir priglausti prie išorinės žando pusės toje vietoje, kur skauda dantį. Šaltą kompresą galima palaikyti kelis kartus per dieną po penkiolika minučių arba net ir dažniau, jei tik to reikia. Taigi šaltis yra vienas efektyviausių metodų, taikomų kovojant su skausmu ir uždegimu.
NATŪRALUS ANTIBIOTIKAS IŠ GAMTOS – ČESNAKAS
Česnakas laikomas vienu stipriausių gamtoje randamų natūralių antibiotikų. Pavyzdžiui, česnake esantys fitoncidai neigiamai veikia streptokokus, stafilokokus, net tuberkuliozės mikrobus ir kitas bakterijas. Jis turi gana stiprių antibakterinių savybių, todėl itin naudingas tuomet, kai dantų skausmas kyla galimai dėl bakterijų sukeliamų procesų. Sutrinto česnako košelę galima dėti tiesiai ant skaudančio danties (kad nebūtų taip „aštru“, galima ją sumaišyti ir su augaliniu aliejumi, pavyzdžiui, alyvuogių ar migdolų).
ŠILTA PIPIRMĖČIŲ ARBATA
Šilta pipirmėčių lapų arbata gali padėti atsipalaiduoti ir šiek tiek sumažinti dantų skausmą. Svarbu – arbata negali būti per karšta, nes karštis gali tik dar labiau sustiprinti uždegimą. Galima dėti atvėsintą arbatos maišelį ant dantenų – tai puikus, natūralus ir malonų pojūtį sukeliantis kompresas, kurį galima rasti praktiškai kiekvienuose namuose.
ALAVIJO GELIS
Alavijo (lot. Aloe vera) gelis turi įrodytų antibakterinių ir priešuždegiminių savybių. Jį galima tepti tiesiai ant skaudančios vietos, tik, žinoma, prieš tai būtina nusiplauti rankas arba naudoti švarų vatos tamponą.
IMBIERO ŠAKNIES GALIA
Imbiero šaknis – dar viena natūrali priemonė, galinti padėti mažinti dantų skausmą. Imbiero šaknį sutarkavus į košelę rekomenduojama ją dėti tiesiai ant skaudančio danties. Veikia antibakteriškai ir skausmą bei uždegimą malšinančiai. Panašiai veikia ir pasta, pagaminta iš ciberžolės miltelių – ji paruošiama ciberžolės miltelius sumaišant su šlakeliu šalto virinto vandens.
JEI ODONTOLOGO VIZITAS DAR NEGREITAI, O SKAUSMAS SUNKIAI PAKELIAMAS
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo gali padėti malšinti skausmą bei uždegimą ir tokiu būdu lengviau sulaukti vizito pas gydytoją odontologą, išlikti darbingiems, kokybiškai miegoti. Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
