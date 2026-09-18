Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokietijos ambasadorius: mūsų įsipareigojimas Lietuvoje išvystyti brigadą – „iškaltas akmenyje“

2026-09-18 21:03 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 21:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietijos įsipareigojimas iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje išvystyti pilno operacinio pajėgumo brigadą yra „iškaltas akmenyje“, sako šalies ambasadorius Cornelius Zimmermannas. 

Cornelius Zimmermann (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (40)

Vokietijos įsipareigojimas iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje išvystyti pilno operacinio pajėgumo brigadą yra „iškaltas akmenyje“, sako šalies ambasadorius Cornelius Zimmermannas. 

REKLAMA
3

„Mūsų įsipareigojimas ne vėliau kaip iki 2027 m. pabaigos Lietuvoje perkelti visą operacinio pajėgumo brigadą yra iškaltas akmenyje“, – LRT televizijai sakė C. Zimmermannnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija

Anksčiau Vokietijos žiniasklaida skelbė apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau pranešta, jog Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ketina nurodyti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje perkelti privalomai, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje.

REKLAMA

Anot ambasadoriaus, pilnas Vokietijos brigados užpildymas yra šalies nacionalinių interesų klausimas.

„Įsivaizduokite save jų vietoje – anksčiau niekada negyvenote užsienyje, jūsų žmona arba partneris turi darbą, jūsų vaikai lanko mokyklą. Manau, tai rimtas žingsnis, turime suteikti jiems šiek tiek laiko. Tačiau būkite tikri – spragas užpildysime, nes tai nacionalinio intereso klausimas“, – tikino C. Zimmermannas.

REKLAMA
REKLAMA

„Ypač ieškome specialistų – informacinių technologijų ir kitų sričių, o juos rasti nėra taip paprasta“, – tikino ambasadorius.

Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis, šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. 

Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministerija pranešė apie pastebimą savanorių paraiškų skaičiaus augimą nuo balandžio pabaigos – tarnauti brigadoje savanoriškai pasisiūlė daugiau nei 2,5 tūkst. karių.

ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.

Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų