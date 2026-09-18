Lietuva sieks labiau įtraukti verslą į Ukrainos atstatymą

„Prieš metus pradėjome nuo klausimo, kaip Lietuvos institucijos gali veikti kartu, kad mūsų verslui atsivertų daugiau galimybių Ukrainos atstatyme ir ES iniciatyvose besivystančiose rinkose. Šiandien jau turime konkrečius rezultatus“, – pranešime sakė užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus.
URM veikia tarpinstitucinė ES „Global Gateway“ koordinacinė grupė.
Kaip skelbiama, šiuo metu pradėta įgyvendinti Lietuvos verslo partnerysčių programa, skirta ekonomikos augimui, atsparumui ir inovacijoms, informacija verslui teikiama „vieno langelio“ principu, verslas taip pat reguliariai informuojamas apie tarptautinių verslo forumų, ES ir nacionalinių finansinių priemonių galimybes.
„Atlikti papildomi tyrimai taps pagrindu tolesniems sprendimams, ypač kuriant finansines priemones, kurios padėtų Lietuvos įmonėms investuoti besivystančiose rinkose ir mažintų su tuo susijusias rizikas“, – pabrėžė S. Mitkus.
Tarpinstitucinę ES „Global Gateway“ koordinacinę grupę sudaro Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Energetikos, Susisiekimo, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijų, Centrinės projektų valdymo agentūros, plėtros banko ILTE, Inovacijų agentūros, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, „Infobalt“, LINPRA ir Vystomojo bendradarbiavimo platformos atstovai.
„Global Gateway“ – ES strateginė iniciatyva, kuria siekiama mobilizuoti investicijas ir kurti patikimus, tvarius bei abipusiai naudingus ryšius su partneriais visame pasaulyje.
2025 m. pabaigoje Europos Komisija paskelbė, kad per ketverius metus pagal „Global Gateway“ jau mobilizuota daugiau kaip 306 mlrd. eurų investicijų.
Tikimasi, kad iki 2027 m. mobilizuotų investicijų suma viršys 400 mlrd. eurų.