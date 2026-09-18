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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva sieks labiau įtraukti verslą į Ukrainos atstatymą

2026-09-18 19:06 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 19:06
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Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir europinės iniciatyvos „Global Gateway“, skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje, projektus, skelbia Užsienio reikalų ministerija (URM).

Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir europinės iniciatyvos „Global Gateway“, skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje, projektus, skelbia Užsienio reikalų ministerija (URM).

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„Prieš metus pradėjome nuo klausimo, kaip Lietuvos institucijos gali veikti kartu, kad mūsų verslui atsivertų daugiau galimybių Ukrainos atstatyme ir ES iniciatyvose besivystančiose rinkose. Šiandien jau turime konkrečius rezultatus“, – pranešime sakė užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

URM veikia tarpinstitucinė ES „Global Gateway“ koordinacinė grupė.

Kaip skelbiama, šiuo metu pradėta įgyvendinti Lietuvos verslo partnerysčių programa, skirta ekonomikos augimui, atsparumui ir inovacijoms, informacija verslui teikiama „vieno langelio“ principu, verslas taip pat reguliariai informuojamas apie tarptautinių verslo forumų, ES ir nacionalinių finansinių priemonių galimybes.

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„Atlikti papildomi tyrimai taps pagrindu tolesniems sprendimams, ypač kuriant finansines priemones, kurios padėtų Lietuvos įmonėms investuoti besivystančiose rinkose ir mažintų su tuo susijusias rizikas“, – pabrėžė S. Mitkus.

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Tarpinstitucinę ES „Global Gateway“ koordinacinę grupę sudaro Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Energetikos, Susisiekimo, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijų, Centrinės projektų valdymo agentūros, plėtros banko ILTE, Inovacijų agentūros, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, „Infobalt“, LINPRA ir Vystomojo bendradarbiavimo platformos atstovai.

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„Global Gateway“ – ES strateginė iniciatyva, kuria siekiama mobilizuoti investicijas ir kurti patikimus, tvarius bei abipusiai naudingus ryšius su partneriais visame pasaulyje. 

2025 m. pabaigoje Europos Komisija paskelbė, kad per ketverius metus pagal „Global Gateway“ jau mobilizuota daugiau kaip 306 mlrd. eurų investicijų.

Tikimasi, kad iki 2027 m. mobilizuotų investicijų suma viršys 400 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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Z1000
Z1000
2026-09-18 19:30
O nuo kada prasideda atstatymas ir nuo kurios vietos pradės haner ar merko statybas hahaha
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Koki atstatyma
Koki atstatyma
2026-09-18 21:04
Jau nereikia nieko atstatinėti kas ten apsirūkes svaigsta
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